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Белорусская национальная экспозиция официально открывается 6 ноября в рамках выставки EXPO в Шанхае

06 ноября 2025 06:07
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Способствовать росту экономических связей, расширению инвестиционного взаимодействия в разных отраслях и сферах. Белорусская национальная экспозиция официально открывается 6 ноября в рамках VIII Китайской Международной выставки импорта EXPO в Шанхае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусская национальная экспозиция официально открывается 6 ноября в рамках выставки EXPO в Шанхае-2

Беларусь представила свои лучшие достижения – от продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции до высокотехнологичных разработок и IT-решений. Центральной темой экспозиции стал наш лен, который по праву называют «золотом страны».

Белорусская национальная экспозиция официально открывается 6 ноября в рамках выставки EXPO в Шанхае-4

Участие в крупнейшей выставке Китая открывает новые возможности для расширения экспорта и укрепления деловых связей с партнерами из КНР. Все, что представлено в павильоне и на тематических локациях, вызвало большой интерес у посетителей и потенциальных инвесторов.

Белорусская национальная экспозиция официально открывается 6 ноября в рамках выставки EXPO в Шанхае-6

Китайская Международная выставка импорта проводится с 2018 года и считается одной из самых масштабных мировых площадок для продвижения иностранных товаров и услуг. Белорусская экспозиция в Шанхае стала яркой визитной карточкой нашего государства, объединившей традиции и инновации.

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# Международное сотрудничество # Выставка # Беларусь-Китай

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