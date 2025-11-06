Белорусская национальная экспозиция официально открывается 6 ноября в рамках выставки EXPO в Шанхае

Способствовать росту экономических связей, расширению инвестиционного взаимодействия в разных отраслях и сферах. Белорусская национальная экспозиция официально открывается 6 ноября в рамках VIII Китайской Международной выставки импорта EXPO в Шанхае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь представила свои лучшие достижения – от продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции до высокотехнологичных разработок и IT-решений. Центральной темой экспозиции стал наш лен, который по праву называют «золотом страны».

Участие в крупнейшей выставке Китая открывает новые возможности для расширения экспорта и укрепления деловых связей с партнерами из КНР. Все, что представлено в павильоне и на тематических локациях, вызвало большой интерес у посетителей и потенциальных инвесторов.