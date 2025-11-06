Арендное жильё под конкретные профессии – Президенту рассказали, чего не хватает Мозырю

Важное событие для жителей белорусского Полесья. В Мозыре, одном из крупнейших городов этого региона, открылся для движения мост через Припять. Красную ленточку на современном объекте перерезал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония прошла накануне Дня Октябрьской революции и стала частью рабочей поездки Президента в Гомельскую область. Общаясь с теми, кто занимался этим проектом, и местными жителями, Александр Лукашенко говорил не только об инфраструктурных проектах.

Беларусь – страна мостов. Мы находимся в междуморье Балтийского и Черного морей. Это отражается не только на природно-климатических условиях, но и в целом на геополитических особенностях. Беларусь – страна-мост между цивилизациями и культурами. Нужны очень крепкие опоры, чтобы выдержать весь груз испытаний современного мира. Сохранить белорусский мир, когда под обломками бомбежек мостов Югославии был погребен Ялтинско-Потсдамский миропорядок. Лукашенко рассказал о «кадровом голоде» в сельском хозяйстве. Одной из опор современной белорусской государственности является диктатура хозяйственности. Поэтому и праздничный визит Первого на открытие моста через Припять в преддверии 7 ноября вовсе не праздный. Сразу же экзамен для губернатора по аграрным дисциплинам.

– Хватает у нас под технологии плющилок?

– В этом году в Бобруйске приобрели дополнительно. Было 70, приобрели 45, 112 плющилок, которыми плющили.

– Мне кажется, что плющенную кукурузу запросто можно скармливать и свиньям.

– Надо шнеки. Она будет забиваться при сухом. У самих шнеков при раздаче.

– Как работают «Лясковичи»?

– Добавляют. С новым руководителем добавляют.

– Как работает районный наш руководитель?

– Нормально. Нормально работает.

– А «Заря» как?

– «Заря» в прошлом году потеряла комплекс. Но в этом уже прошла биологическая проба. Наращивает свои объемы.

Кукуруза для юга Беларуси – имиджевая культура. И температурный баланс, и земли подходящие. Но не всегда или почти никогда в аграрном бизнесе не стоит ожидать тепличных условий. То зальет, то засушит.

В Гомеле далеко не лучше, чем в Витебске. Вот он тут крутится, вертится, телепается, как я говорю, что-то получается. Уже вижу, прилетел из Минска. Я облетаю, смотрю – сейчас полечу в Наровлю, Ельск, Лельчицы, посмотрю этот юг. Оно все видно. Есть подвижки. Подробности здесь. И второе – усадьбы. Деревни стареют. Агрогородки развиваем и крупные где-то деревни. У вас в основном агрогородки. А там, где люди уходят, остаются эти 40 соток, полгектара. Их надо распахивать.



Да и молодежь уезжает в город. Что делать? С чего начинается родина и патриотизм? С ответа на эти риторические вопросы начинается каждое утро Президента. «Умрите, но людям зарплату заплатите!» – Президент предупредил начальников.

– Это философия. Молодежь, любимая-нелюбимая. Вот я просыпаюсь и смотрю в окно. Будет солнечная сухая погода, чтобы вы наконец-то зерно кукурузы убрали, или нет? Или чего-то там не хватает. Спрашиваю у Ивана Ивановича: или 100-тысячник будем строить, или четыре по 25 свиноводческих комплексов. И чтобы война с Украиной не пришла сюда тоже. А вот ты, просыпаясь?

– Первое, чтобы было мирное небо над головой.

– Но ты же не сделаешь его мирным. Это уже мы с ним будем делать.

– А наша задача труд.