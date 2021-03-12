«Выздоравливай, не болей». О чём говорил Александр Лукашенко с медиками и пациентами в ЦРБ Молодечно?
Новости Беларуси. Белорусские медики научились справляться с разного рода заболеваниями, однако расслабляться еще рано. Об этом 12 марта заявил Александр Лукашенко, посещая центральную районную больницу в Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особое внимание глава государства уделил условиям лечения больных коронавирусом. И традиционно пообщался с пациентами лично. Президент также провел встречу с работниками медучреждения и поблагодарил их за работу в столь непростое время. Медиков интересовал вопрос перехода страны на страховую систему. Шла речь и о белорусской вакцине от COVID-19.
Подробнее об этих темах в сюжете наших корреспондентов.
Ровно год, как ВОЗ объявила о начале пандемии COVID-19. То, что началось весной 2020-го после этого сообщения, напоминало массовую истерию. Сегодня, конечно, ситуация куда спокойнее, по крайней мере в Беларуси.
Глава государства развитие ситуации с пандемией контролирует лично и чтением докладов от Минздрава не ограничивается. Александр Лукашенко в 2020 году неоднократно приезжал в клиники и республиканского, и районного масштаба, где лечат больных с COVID-19, заходил в красные зоны, чтобы увидеть все своими глазами. В 2021-м мониторинг продолжается.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
– Проблем нет?
– Все нормально.
Молодечненская ЦРБ, согласно плану развития вертикали всех медучреждений страны, в самом ближайшем будущем должна стать опорным межрайонным центром. Помощь, помимо местных, смогут получить еще и жители соседних Вилейского, Воложинского и Мядельского районов.
Президент в свое время инициировал курс на развитие подобных межрегиональных центров, чтобы качественная медицина была доступной не только в больших городах. Время уточнить – есть ли результат?
Александр Лукашенко:
Мы договаривались о том, чтобы сверху мы могли вот эту более сложную помощь опускать вниз и доходить по крайней мере до областных центров. Я помню, вопрос о трансплантологии, стоял вопрос – пересадка почки и так далее. Говорю: «Чего в Минск всех таскаем? Давайте в области будем делать». Мы уже все области… Даже эту сложную операцию производим. То есть в этом направлении мы двигаемся.
Дарья Колядич, главный врач Молодечненской центральной районной больницы:
– У нас предусмотрено разноуровневое оказание.
– То есть вы более сложных берете?
– Да. Мы берем более сложных, то, с чем можем справиться. С чем мы не можем справиться и то, что не позволяет наша материально-техническая база, специалисты на месте определяются, согласуют с более высоким, третьим. И, если нужно, и четвертый республиканский уровень. У нас эта система налажена давно, она функционирует стабильно.
Разумеется, развивать медучреждения нужно и с технической точки зрения. Тут в какой-то мере помогла и пандемия. Главврач ЦРБ подробно рассказала о докупленных КТ, кислородных точках. К счастью, все многообразие аппаратов и коек сегодня не востребовано в полной мере.
Дарья Колядич:
29 аппаратов искусственной вентиляции легких. У нас развернуто всего сейчас 27 реанимационных коек, из них 15 – на инфекцию COVID. На сегодняшний день занято четыре аппарата искусственной вентиляции легких.
Александр Лукашенко:
– Всего четыре?
– Всего четыре.
– Кислорода хватает?
– Кислорода хватает. Всего 204 кислородных точки. Еще могу сказать, что в конце лета – начале осень мы построили и ввели в эксплуатацию кислородно-распределительную станцию, потому что, естественно, потребности к кислороду, расход кислорода увеличился. Работать стало легче, проблем с кислородом у нас нет.
«Что там за проблема – не хватает кислорода?» О чём говорил Президент с Дмитрием Пиневичем в больнице Молодечно?
К самым тяжелым пациентам (на ИВЛ их сейчас четверо) глава государства и направился после небольшой экскурсии. В красной зоне Александр Лукашенко подробно интересовался динамикой практически каждого пациента. С теми же, кто чувствует себя лучше, делился опытом и, конечно, подбадривал.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Выздоравливай, не болей.
– Спасибо!
«Буду им до конца жизни свечку ставить». О чём говорил Александр Лукашенко с пациентом больницы в Молодечно?
С врачами, которые сегодня на передовой борьбы с коронавирусом, Президент общался и в красной зоне.
Александр Лукашенко:
– Как у тебя дела?
– Потихоньку. Справляемся.
– Как настроение?
– Настроение хорошее.
– А сколько человек у тебя сейчас?
– Сейчас лежит 24 человека. Вообще, это кардиологическое отделение. На базе его развернуто второе инфекционное отделение. Рассчитано оно на 40 коек.
Позже, сняв защитную маску, Президент попросил задавать ему любые вопросы, в лицо озвучивать проблемы. Но прежде самые важные слова.
Александр Лукашенко:
Поблагодарить вас за то, что вы делаете в эти сложные, непростые времена. За то, что научились очень быстро справляться с разного рода заболеваниями.
Не секрет, что среди абитуриентов медицинские специальности – одни из самых престижных. Часть студентов учится по заказу – так называемые целевики. Эти ребята, по нынешним правилам, в обязательном порядке после учебы отправляются работать в города численностью до 20 тысяч человек. Но ведь врачей не хватает и в более крупных населенных пунктах. Президента просят пересмотреть подход. Александр Лукашенко соглашается: да, правила действительно устарели (читать далее).