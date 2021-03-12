«Выздоравливай, не болей». О чём говорил Александр Лукашенко с медиками и пациентами в ЦРБ Молодечно?

Новости Беларуси. Белорусские медики научились справляться с разного рода заболеваниями, однако расслабляться еще рано. Об этом 12 марта заявил Александр Лукашенко, посещая центральную районную больницу в Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особое внимание глава государства уделил условиям лечения больных коронавирусом. И традиционно пообщался с пациентами лично. Президент также провел встречу с работниками медучреждения и поблагодарил их за работу в столь непростое время. Медиков интересовал вопрос перехода страны на страховую систему. Шла речь и о белорусской вакцине от COVID-19. Подробнее об этих темах в сюжете наших корреспондентов. Ровно год, как ВОЗ объявила о начале пандемии COVID-19. То, что началось весной 2020-го после этого сообщения, напоминало массовую истерию. Сегодня, конечно, ситуация куда спокойнее, по крайней мере в Беларуси.

Глава государства развитие ситуации с пандемией контролирует лично и чтением докладов от Минздрава не ограничивается. Александр Лукашенко в 2020 году неоднократно приезжал в клиники и республиканского, и районного масштаба, где лечат больных с COVID-19, заходил в красные зоны, чтобы увидеть все своими глазами. В 2021-м мониторинг продолжается.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Проблем нет?

– Все нормально. Молодечненская ЦРБ, согласно плану развития вертикали всех медучреждений страны, в самом ближайшем будущем должна стать опорным межрайонным центром. Помощь, помимо местных, смогут получить еще и жители соседних Вилейского, Воложинского и Мядельского районов.

Президент в свое время инициировал курс на развитие подобных межрегиональных центров, чтобы качественная медицина была доступной не только в больших городах. Время уточнить – есть ли результат?

Александр Лукашенко:

Мы договаривались о том, чтобы сверху мы могли вот эту более сложную помощь опускать вниз и доходить по крайней мере до областных центров. Я помню, вопрос о трансплантологии, стоял вопрос – пересадка почки и так далее. Говорю: «Чего в Минск всех таскаем? Давайте в области будем делать». Мы уже все области… Даже эту сложную операцию производим. То есть в этом направлении мы двигаемся.

Дарья Колядич, главный врач Молодечненской центральной районной больницы:

– У нас предусмотрено разноуровневое оказание.

– То есть вы более сложных берете? – Да. Мы берем более сложных, то, с чем можем справиться. С чем мы не можем справиться и то, что не позволяет наша материально-техническая база, специалисты на месте определяются, согласуют с более высоким, третьим. И, если нужно, и четвертый республиканский уровень. У нас эта система налажена давно, она функционирует стабильно.

Разумеется, развивать медучреждения нужно и с технической точки зрения. Тут в какой-то мере помогла и пандемия. Главврач ЦРБ подробно рассказала о докупленных КТ, кислородных точках. К счастью, все многообразие аппаратов и коек сегодня не востребовано в полной мере. Дарья Колядич:

29 аппаратов искусственной вентиляции легких. У нас развернуто всего сейчас 27 реанимационных коек, из них 15 – на инфекцию COVID. На сегодняшний день занято четыре аппарата искусственной вентиляции легких. Александр Лукашенко:

– Всего четыре?

– Всего четыре.

– Кислорода хватает?

– Кислорода хватает. Всего 204 кислородных точки. Еще могу сказать, что в конце лета – начале осень мы построили и ввели в эксплуатацию кислородно-распределительную станцию, потому что, естественно, потребности к кислороду, расход кислорода увеличился. Работать стало легче, проблем с кислородом у нас нет. «Что там за проблема – не хватает кислорода?» О чём говорил Президент с Дмитрием Пиневичем в больнице Молодечно? К самым тяжелым пациентам (на ИВЛ их сейчас четверо) глава государства и направился после небольшой экскурсии. В красной зоне Александр Лукашенко подробно интересовался динамикой практически каждого пациента. С теми же, кто чувствует себя лучше, делился опытом и, конечно, подбадривал.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Выздоравливай, не болей.

– Спасибо! «Буду им до конца жизни свечку ставить». О чём говорил Александр Лукашенко с пациентом больницы в Молодечно? С врачами, которые сегодня на передовой борьбы с коронавирусом, Президент общался и в красной зоне.

Александр Лукашенко:

– Как у тебя дела?

– Потихоньку. Справляемся.

– Как настроение?

– Настроение хорошее.

– А сколько человек у тебя сейчас?

– Сейчас лежит 24 человека. Вообще, это кардиологическое отделение. На базе его развернуто второе инфекционное отделение. Рассчитано оно на 40 коек. Позже, сняв защитную маску, Президент попросил задавать ему любые вопросы, в лицо озвучивать проблемы. Но прежде самые важные слова.

Александр Лукашенко:

Поблагодарить вас за то, что вы делаете в эти сложные, непростые времена. За то, что научились очень быстро справляться с разного рода заболеваниями.