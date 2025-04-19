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МО РФ: войска ударили по месту испытаний украинского комплекса «Сапсан»

19 апреля 2025 11:30
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Вооруженные силы РФ осуществили групповой удар по территории, где проводятся испытания украинского ракетного комплекса «Сапсан», пишет РИА Новости.

МО РФ: войска ударили по месту испытаний украинского комплекса «Сапсан»-1

Фото: Pinterest

В Министерстве обороны РФ информировали, что 18 апреля была проведена атака по месту проведения испытаний ОТРК «Сапсан», а также применяемых для его прикрытия ЗРК NASAMS из Норвегии. 

Объекты, являющиеся целью, уничтожены, сообщили в ведомстве.

# Международная политика

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