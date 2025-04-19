МО РФ: войска ударили по месту испытаний украинского комплекса «Сапсан»

В Министерстве обороны РФ информировали, что 18 апреля была проведена атака по месту проведения испытаний ОТРК «Сапсан», а также применяемых для его прикрытия ЗРК NASAMS из Норвегии.

Объекты, являющиеся целью, уничтожены, сообщили в ведомстве.