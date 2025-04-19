МО РФ: войска ударили по месту испытаний украинского комплекса «Сапсан»

Вооруженные силы РФ осуществили групповой удар по территории, где проводятся испытания украинского ракетного комплекса «Сапсан», пишет РИА Новости.
Вооруженные силы РФ осуществили групповой удар по территории, где проводятся испытания украинского ракетного комплекса «Сапсан», пишет РИА Новости.
Фото: Pinterest
В Министерстве обороны РФ информировали, что 18 апреля была проведена атака по месту проведения испытаний ОТРК «Сапсан», а также применяемых для его прикрытия ЗРК NASAMS из Норвегии.
Объекты, являющиеся целью, уничтожены, сообщили в ведомстве.