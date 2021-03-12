«Буду им до конца жизни свечку ставить». О чём говорил Александр Лукашенко с пациентом больницы в Молодечно?

Новости Беларуси. Профессиональную медпомощь с областного уровня необходимо перенаправить на межрегиональные центры. Об этом 12 марта заявил Александр Лукашенко, посещая Центральную районную больницу в Молодечно.

Президент лично ознакомился с организацией лечения и техническими возможностями клиники. Внутренний резерв впечатляет. На базе Молодечненской больницы работают роддом, участковые больницы, поликлиники, ФАПы. Главе государства доложили о финальных этапах формирования многопрофильного межрайонного центра. Александр Лукашенко отметил, что курс на развитие подобных учреждений остается актуальным для всех регионов.

Отдельное внимание Президент уделил условиям лечения больных коронавирусом. Здесь для COVID-пациентов перепрофилированы более 30 % коек. Уже традиционно процессом лечения Александр Лукашенко поинтересовался лично у больных.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Добрый день! Как вы? Молодец! Если настроение хорошее, будет жить долго-долго. Врачи? Молодцы. – Я буду им до конца жизни свечку ставить. За здравие. Александр Лукашенко:

Сколько ты болеешь уже?