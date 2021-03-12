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«Буду им до конца жизни свечку ставить». О чём говорил Александр Лукашенко с пациентом больницы в Молодечно?

12 марта 2021 10:18
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Новости Беларуси. Профессиональную медпомощь с областного уровня необходимо перенаправить на межрегиональные центры. Об этом 12 марта заявил Александр Лукашенко, посещая Центральную районную больницу в Молодечно.

«Буду им до конца жизни свечку ставить». О чём говорил Александр Лукашенко с пациентом больницы в Молодечно?-1

Президент лично ознакомился с организацией лечения и техническими возможностями клиники. Внутренний резерв впечатляет. На базе Молодечненской больницы работают роддом, участковые больницы, поликлиники, ФАПы. Главе государства доложили о финальных этапах формирования многопрофильного межрайонного центра. Александр Лукашенко отметил, что курс на развитие подобных учреждений остается актуальным для всех регионов.

«Буду им до конца жизни свечку ставить». О чём говорил Александр Лукашенко с пациентом больницы в Молодечно?-4

Отдельное внимание Президент уделил условиям лечения больных коронавирусом. Здесь для COVID-пациентов перепрофилированы более 30 % коек. Уже традиционно процессом лечения Александр Лукашенко поинтересовался лично у больных.

«Буду им до конца жизни свечку ставить». О чём говорил Александр Лукашенко с пациентом больницы в Молодечно?-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Добрый день! Как вы? Молодец! Если настроение хорошее, будет жить долго-долго. Врачи? Молодцы.

Я буду им до конца жизни свечку ставить. За здравие.

Александр Лукашенко:
Сколько ты болеешь уже?

«Буду им до конца жизни свечку ставить». О чём говорил Александр Лукашенко с пациентом больницы в Молодечно?-10

– Он находится у нас с 28 февраля на лечении.

Александр Лукашенко:
Ну, динамика нормальная?

– Динамика хорошая. Сразу было тяжеловатое состояние. Сейчас они уже орлы в этой палате.

– Я вижу.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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