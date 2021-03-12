Александр Лукашенко: в Америке человек, прежде чем заболеть, тысячу раз подумает, потому что это огромные деньги

Одно из новшеств, которое то и дело обсуждает общественность, разделяя на два лагеря: страховая медицина – за или против? С одной стороны, практически весь успешный Запад живет по такому принципу, с другой – далеко не все финансово тянут. В условиях пандемии это действительно нередко вопрос жизни и смерти.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Скажу философски. Знаете, если бы это было, мы бы ценили собственное здоровье. В Америке человек, прежде чем заболеть, в богатой Америке, я так образно скажу, он тысячу раз подумает, потому что это огромные деньги. Неотложка приедет – уколет, а может, и не уколет. Под забором помрешь, если нет денег. Но а у нас же вылечат. Спроси вот у наших больных.

Все говорят, что плохо в Беларуси, плохо. А сколько ты заплатил, если ты, не дай бог, переболел? Только б ковидные были. А также хроники, сопутствующих болезней куча. Поэтому не торопитесь ломать то, что создали своими руками. А это направление будем постепенно развивать, подталкивая к этому людей, но не будем их через колено ломать. Не у каждого есть эти средства.