«Придёт время, надо будет попробовать». Президент рассказал, будет ли вакцинироваться от коронавируса

Новости Беларуси. Белорусские медики научились справляться с разного рода заболеваниями, однако расслабляться еще рано. Об этом 12 марта заявил Александр Лукашенко, посещая центральную районную больницу в Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конечно, самая злободневная тема – вакцинация. В Беларуси в конце марта начнут производить вакцину «Спутник V» по российским технологиям, во втором полугодии рассчитывают и вовсе получить отечественную. Кроме того, не так давно Китай прислал нам свою – 100 тысяч доз. Выходит, каждый сможет выбирать, прививаться или нет. И если да, то каким препаратом. Вот и у Президента спросили о его решении.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я надеюсь, что у меня, наверное, еще антитела сохранились, хотя уже времени с августа достаточно прошло. Надо уже смотреть. Я принял решение, что, коль у меня есть антитела, мне вакцинироваться не надо. Ну я так решил. Но придет время, надо будет попробовать. Так что я пока держусь. Ну, может быть, по работе, по обстоятельствам.

Вот, министр сказал: я своей вакциной буду прививаться. Это достойно.