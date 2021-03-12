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«Придёт время, надо будет попробовать». Президент рассказал, будет ли вакцинироваться от коронавируса

12 марта 2021 17:36
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Новости Беларуси. Белорусские медики научились справляться с разного рода заболеваниями, однако расслабляться еще рано. Об этом 12 марта заявил Александр Лукашенко, посещая центральную районную больницу в Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Придёт время, надо будет попробовать». Президент рассказал, будет ли вакцинироваться от коронавируса-1

Конечно, самая злободневная тема – вакцинация. В Беларуси в конце марта начнут производить вакцину «Спутник V» по российским технологиям, во втором полугодии рассчитывают и вовсе получить отечественную. Кроме того, не так давно Китай прислал нам свою – 100 тысяч доз. Выходит, каждый сможет выбирать, прививаться или нет. И если да, то каким препаратом. Вот и у Президента спросили о его решении.

«Придёт время, надо будет попробовать». Президент рассказал, будет ли вакцинироваться от коронавируса-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я надеюсь, что у меня, наверное, еще антитела сохранились, хотя уже времени с августа достаточно прошло. Надо уже смотреть. Я принял решение, что, коль у меня есть антитела, мне вакцинироваться не надо. Ну я так решил. Но придет время, надо будет попробовать. Так что я пока держусь. Ну, может быть, по работе, по обстоятельствам.

Вот, министр сказал: я своей вакциной буду прививаться. Это достойно.

«Придёт время, надо будет попробовать». Президент рассказал, будет ли вакцинироваться от коронавируса-7

На прощание медикам Александр Лукашенко традиционно пожелал здоровья и пообещал поддерживать. Очевидно, COVID-19 из нашей жизни, а значит, и из повестки Президента никуда не исчезнет. В ближайшее время так точно.

«Придёт время, надо будет попробовать». Президент рассказал, будет ли вакцинироваться от коронавируса-10

И пусть окончательные выводы пока делать рано, промежуточный наверняка можно озвучить: белорусская система здравоохранения устояла и в каких-то моментах даже стала сильнее, под натиском разных вызовов.

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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