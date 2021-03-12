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Пиневич о случаях заболевания британским штаммом коронавируса в Беларуси: «Мы такого роста не видим»

12 марта 2021 17:04
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Новости Беларуси. Белорусские медики научились справляться с разного рода заболеваниями, однако расслабляться еще рано. Об этом 12 марта заявил Александр Лукашенко, посещая центральную районную больницу в Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание глава государства уделил условиям лечения больных коронавирусом.

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Ровно год, как ВОЗ объявила о начале пандемии COVID-19. То, что началось весной 2020-го после этого сообщения, напоминало массовую истерию. Количество больных постоянно росло, медики с трудом понимали, как противостоять новому вирусу, люди в панике скупали СИЗы и дезинфекторы, тем самым провоцируя их дефицит, а мировые СМИ лишь подливали масла в огонь.

Пиневич о случаях заболевания британским штаммом коронавируса в Беларуси: «Мы такого роста не видим»-1

Сегодня, конечно, ситуация куда спокойнее, по крайней мере в Беларуси. Нет, пандемия не закончена, вирус мутирует, накануне и вовсе появилась информация о первых пациентах с британским штаммом COVID у нас, но система здравоохранения справляется и только борьбой с коронавирусом не живет.

Пиневич о случаях заболевания британским штаммом коронавируса в Беларуси: «Мы такого роста не видим»-4

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
По уровню заболеваемости мы примерно ниже 40 % от пика осенней волны. По уровню заболеваемости мы анализируем в большей степени по тяжелым и средним случаям, когда человек попадает на госпитализацию.

Все пациенты, которые были с британским штаммом, ни один из них не проходит стационарное лечение. Безусловно, это не означает то, что мы не должны прогнозировать рост заболеваемости. Но он, еще раз повторюсь, в большей степени связан с весенним подъемом, наслаивающимся на обычные сезонные заболевания, которые характерны для нашей страны. Вместе с тем в настоящее время мы такого роста не видим.

Пиневич о случаях заболевания британским штаммом коронавируса в Беларуси: «Мы такого роста не видим»-7

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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