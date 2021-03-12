Пиневич о случаях заболевания британским штаммом коронавируса в Беларуси: «Мы такого роста не видим»

Новости Беларуси. Белорусские медики научились справляться с разного рода заболеваниями, однако расслабляться еще рано. Об этом 12 марта заявил Александр Лукашенко, посещая центральную районную больницу в Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особое внимание глава государства уделил условиям лечения больных коронавирусом. «Буду им до конца жизни свечку ставить». О чём говорил Александр Лукашенко с пациентом больницы в Молодечно? Ровно год, как ВОЗ объявила о начале пандемии COVID-19. То, что началось весной 2020-го после этого сообщения, напоминало массовую истерию. Количество больных постоянно росло, медики с трудом понимали, как противостоять новому вирусу, люди в панике скупали СИЗы и дезинфекторы, тем самым провоцируя их дефицит, а мировые СМИ лишь подливали масла в огонь.

Сегодня, конечно, ситуация куда спокойнее, по крайней мере в Беларуси. Нет, пандемия не закончена, вирус мутирует, накануне и вовсе появилась информация о первых пациентах с британским штаммом COVID у нас, но система здравоохранения справляется и только борьбой с коронавирусом не живет.