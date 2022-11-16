«Выявили крупные приписки». Почему руководители скрывают проблемы и как с этим бороться?

Новости Беларуси. Экономический саботаж или грабли, на которые продолжают наступать местные управленцы. По фактам нарушения рабочего порядка и дисциплины в 2022 году прокуратура привлекла к ответственности больше 8 000 человек. За бесхозяйственность в аграрной сфере заведено 750 уголовных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последствия таких преступлений ставят под удар не столько предприятия или конкретных руководителей, сколько экономическую, продовольственную и социальную безопасность страны. Это особенно остро ощущается в ситуации геополитического вихря, окружившего Беларусь. А как известно, мир, спокойствие и достаток несовместимы с безалаберностью. Тему продолжит Ксения Худолей.

Непорядок – это мягкая формулировка того, что правоохранителям приходится порой наблюдать в работе предприятий и организаций. Казалось бы, простая логика «хаос не приносит прибыли» понятна каждому. Но вот опять: кто-то приписал, где-то продали по черной схеме, кому-то платили не по заслугам.

Владимир Вербицкий, сотрудник 8-го управления ГУБОПиК по Гомельской области МВД Беларуси:

Выявили крупные приписки надоев молока в одном из хозяйств Кормянского района. Установлено, что должностные лица сельхозорганизации, чтобы скрыть падение производительности, выполняя заведомо незаконные указания директора, разбавляли молоко водой и вносили ложные сведения в документацию о росте объемов производства. Кроме того, оформляли дополнительное докармливание молодняка, которое фактически не производилось.

И все ради премий. Зарплату в хозяйстве сотрудники получали, как говорится, из воздуха. За четыре года здесь приписали 680 тонн несуществующего молока. А в итоге вполне реальное уголовное дело за служебный подлог. Такой же финал наступил для нечистого на руку персонала хозяйства в Витебском районе. За два года (подозревает прокуратура) главный зоотехник, ветврач и заведующий фермой не дописали в списки падежа 150 голов скота.

Должен ли Президент или кто-то еще объяснять стране, что мы движемся по тонкому льду? Мир держится на финансах, ресурсах и порядке. Очевидно, что и Беларуси сейчас как никогда необходим экономический баланс. А если отщипывать от этого баланса по кусочку в свой карман, то на общее светлое будущее просто не хватит.

Вячеслав Демидович, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

По инициативе прокуратуры регулярно проводятся проверочные мероприятия с выездом на объекты, заседания гор-, рай- и облисполкомов, оперативные, межведомственные, координационные совещания, выездные судебные заседания. На контроле прокуратуры каждая сельхозорганизация. Нарушения многочисленные и, как правило, обусловленные элементарной бесхозяйственностью и несоблюдением производственно-технологической дисциплины. Ни одно нарушение не осталось без реагирования. От органов исполнительной власти и ветеринарного надзора, руководителей сельхозорганизаций прокуратура требует прежде всего обеспечить эффективное выполнение своих непосредственных обязанностей, должную исполнительскую и трудовую дисциплину.

Вадим Боровик, политолог:

Надо понимать, что все это понижает конкурентоспособность нашей экономики. Ведь мы не просто так с этим боремся, потому что кому-то что-то не нравится. Правильная статистика, правильная отчетность. Когда мы имеем правильный анализ, мы принимаем правильные управленческие решения. И наша конкурентоспособность растет. Поэтому это вопрос дисциплины, ответственности, достоверности предоставления тех или иных данных – это вопрос национальной безопасности.