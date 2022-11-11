Лукашенко: занимаются приписками при выполнении работ. Ну, это тюрьма, такой беспредел недопустим

Новости Беларуси. Александр Лукашенко раскритиковал правительство и облисполкомы за бесхозяйственность и низкие темпы мелиорации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Президент заявил во время рабочей поездки в Толочинский район, где прошло совещание по использованию мелиорированных земель.

Правительство заверяло, что принятые меры дадут результат: за 2022 год вернуть в сельхозоборот удастся почти 55 тысяч гектаров земель. Но по итогу получилось всего лишь 31 тысячу. Президент называет конкретные примеры бесхозяйственности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Первое. 20 районов республики ликвидировали свои организации, отвечавшие за мелиорацию. В Витебской области – 5 районов, Гродненской – 8 районов, Могилевской – 7 районов. Разумеется, пошел отток и сотрудников, особенно рабочих специальностей. За 6 лет численность работников уменьшилась на 3,5 тысячи человек, или почти на 30 %.

Второе. Зашкаливает уровень износа мелиоративной техники. Есть факты простоев по полтора года из-за ремонтных работ. Уму непостижимо просто. Наиболее острая ситуация – в Витебской и Могилевской областях.

Третье. В последние годы резко упало качество работ, что естественно на фоне такого отношения к делу. Неприглядные примеры продолжают выявляться абсолютно по всем регионам страны.

Четвертое. Приписки при выполнении работ. Ну, это тюрьма. По информации Комитета госконтроля, в организациях Островецкого района приписками «заработали» 36,5 тысячи рублей, Кобринского – 22 тысячи, Октябрьского района – почти 25 тысяч. Такой беспредел недопустим. Мало того что не выполняете планы, не используете земли, так еще и приписками покрываете свою бесхозяйственность.