«Не будет этих деревень старых». Президент назвал три направления, по которым надо работать аграриям

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Деревня становится другой. Не будет этих деревень старых, которых у нас сотни тысяч было. Будут агрогородки. При нашей жизни еще останутся крупные деревни. Деревни стареют, участки приусадебные забрасываются, если не брать Минск. Хотя и вокруг Минска – темная ночь. И эти приусадебные участки надо приводить в порядок. Кроме мелиорации надо ввести в оборот все эти приусадебные участки. Это по 20, 30, 40 соток эти заброшенные участки. И мы 100-150 тонн зерна можем получить за счет этих земель. Еще одно направление, которое просто вопиет и бросается в глаза. Проблема, которую мы должны решить, если по приусадебным участкам, то это в следующую посевную, год – другого времени не будет. Третья проблема по земледелию – разработка, раскорчевка старых ферм. Мы где-то построили комплексы, бросили эти фермы. Железобетонные эти остовы как стояли, так и стоят, еще и фундаменты там. Подходили к этому вопросу: кто-то их измельчал, кто-то закапывал на месте на три метра в глубину. Но все должно быть разработано, приведено в соответствие. И там надо возделывать сельскохозяйственные культуры.