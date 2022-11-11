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Лукашенко о выходе из сельхозкризиса: мобилизуйте людей! Без железной дисциплины вы ничего не сделаете

11 ноября 2022 18:55
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко раскритиковал правительство и облисполкомы за бесхозяйственность и низкие темпы мелиорации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Президент заявил во время рабочей поездки в Толочинский район, где прошло совещание по использованию мелиорированных земель.

Дорогу из топкой ситуации предложил Президент. Путь один – работать.

Лукашенко о выходе из сельхозкризиса: мобилизуйте людей! Без железной дисциплины вы ничего не сделаете-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мобилизуйте людей! Без железной дисциплины и порядка вы ничего не сделаете. И, конечно, кулаком людей сегодня трудно заставить работать – людям надо заплатить. И нормально платить, и помогать. Но под обязательства. Дом арендный, это под обязательство, работаешь день и ночь и так далее, как договоритесь. И люди за хорошие деньги у нас готовы работать.

В богатое советское время Беларусь вытянули из болота. Образно. Теперь время поднимать мелиоративные земли. Чтобы и они не подмочили репутацию передового белорусского АПК.

Лукашенко о выходе из сельхозкризиса: мобилизуйте людей! Без железной дисциплины вы ничего не сделаете-4

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# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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