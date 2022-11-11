Лукашенко о выходе из сельхозкризиса: мобилизуйте людей! Без железной дисциплины вы ничего не сделаете

Новости Беларуси. Александр Лукашенко раскритиковал правительство и облисполкомы за бесхозяйственность и низкие темпы мелиорации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Президент заявил во время рабочей поездки в Толочинский район, где прошло совещание по использованию мелиорированных земель.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мобилизуйте людей! Без железной дисциплины и порядка вы ничего не сделаете. И, конечно, кулаком людей сегодня трудно заставить работать – людям надо заплатить. И нормально платить, и помогать. Но под обязательства. Дом арендный, это под обязательство, работаешь день и ночь и так далее, как договоритесь. И люди за хорошие деньги у нас готовы работать.

В богатое советское время Беларусь вытянули из болота. Образно. Теперь время поднимать мелиоративные земли. Чтобы и они не подмочили репутацию передового белорусского АПК.