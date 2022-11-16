Александр Турчин провёл приём граждан в Минске. С какими проблемами приходили к губернатору?

Новости Беларуси. Ремонт кровли жилого дома, организация дорожного движения и проведение газопровода. На эти и другие обращения жителей центрального региона уже есть решения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Губернатор Минской области Александр Турчин провел личный прием граждан в столице.

Первой к председателю обратилась многодетная мама Мария Малахова из поселка Неман Столбцовского района. У женщины пятеро детей. Семье приходится жить в квартире с сыростью и плесенью на стенах. У них протекает крыша, промерзает потолок, как следствие – в комнатах очень холодно. Раньше дом был на балансе торфобрикетного завода, теперь его передали ЖКХ. Однако ситуация не изменилась. Но выход все же был найден.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Давайте мы определим месяц срока на выполнение экспертизы и выполнение работ по утеплению локально фасада по этой квартире. А после получения экспертизы окончательное решение тогда принимаем в целом по дому. Если там дом весь такой, значит надо будет заниматься всем фасадом. И кровля – значит заниматься кровлей.

Еще одна многодетная мама Оксана Прохоренко из городского поселка Старобин Солигорского района воспитывает троих детей, один ребенок с особенностями развития. Семья живет в однокомнатной социальной квартире площадью 38 квадратных метров. Места не хватает. Однако претендовать на улучшение жилищных условий они не могут. Так как их доход больше бюджета прожиточного минимума на каждого члена семьи. Было предложено несколько вариантов решения проблемы.

Оксана Прохоренко, жительница Солигорского района:

Дали поручение председателю Солигорского исполкома, который ранее мне отказывал в этом. Сейчас они будут искать выход. Есть два варианта: либо мы строим ближайшее, что появится, либо мы получим социальное. Выход всегда есть, вот он появился. У меня надежда сейчас есть, что что-то изменится.