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Больше 120 человек готовятся в местном ФОКе. Посмотрите, как тренируются юные пловцы из Любанского района

16 ноября 2022 15:28
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Новости Беларуси. Юные пловцы из Любанского района привезли награды с областного турнира «Кубок Надежд», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В детско-юношеской спортивной школе плаванием занимаются более 120 человек. Ставку делают на водный спорт.

Про здоровый тренд Любанщины – материал Анны Куртасовой.

Больше 120 человек готовятся в местном ФОКе. Посмотрите, как тренируются юные пловцы из Любанского района-1

По свистку эти юные пловцы сразу оказываются в воде – отрабатывают профессиональные навыки. Здесь тренируются воспитанники детско-юношеской спортивной школы Любанского района.

Больше 120 человек готовятся в местном ФОКе. Посмотрите, как тренируются юные пловцы из Любанского района-4

Плаванием занимаются более 120 ребят. Спортсмены чувствуют себя как рыба в воде. Бьют личные рекорды. Есть высокие результаты на областных соревнованиях. Недавно привезли награды с турнира «Кубок Надежд», что прошел в Вилейке.

Больше 120 человек готовятся в местном ФОКе. Посмотрите, как тренируются юные пловцы из Любанского района-7

Павел Булавенко, воспитанник детско-юношеской спортивной школы Любанского района:
На областных соревнованиях по плаванию, 50 метров, спина, я занял второе место в категории седьмой-восьмой класс. Занимаюсь уже восьмой год, начал с шести лет, с первого класса.

Подробности в видеоматериале.

# Плавание # общество # Анна Куртасова # Павел Булавенко # Лиана Грунтович # Семен Мафиеня # Михаил Бакан # Ольга Бондарева # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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