Больше 120 человек готовятся в местном ФОКе. Посмотрите, как тренируются юные пловцы из Любанского района

Новости Беларуси. Юные пловцы из Любанского района привезли награды с областного турнира «Кубок Надежд», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В детско-юношеской спортивной школе плаванием занимаются более 120 человек. Ставку делают на водный спорт. Про здоровый тренд Любанщины – материал Анны Куртасовой.

По свистку эти юные пловцы сразу оказываются в воде – отрабатывают профессиональные навыки. Здесь тренируются воспитанники детско-юношеской спортивной школы Любанского района.

Плаванием занимаются более 120 ребят. Спортсмены чувствуют себя как рыба в воде. Бьют личные рекорды. Есть высокие результаты на областных соревнованиях. Недавно привезли награды с турнира «Кубок Надежд», что прошел в Вилейке.