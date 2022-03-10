Выясняем, какие у них потребности. Для помощи беженцам на границе с Украиной Белорусский Красный Крест развернул модуль

Граждане Украины продолжают покидать свои дома и прибывать на белорусскую границу целыми семьями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, ночью сегодня, 10 марта, приехали 35 жителей Киева. Их временно разместили в одном из санаториев Гомельского района. Пункты пропуска Беларуси работают в штатном режиме.

Сегодня у границы с Украиной Белорусский Красный Крест устанавливает модуль и палатки для помощи прибывающим семьям. Пункт разместился около деревни Гдень Брагинского района. Именно через него проходит маршрут одного из гуманитарных коридоров, образованных русскими военными. В предыдущие дни сюда удалось добраться жителям Киева и Гостомеля.

С просьбой организовать комфортные условия приема украинцев после долгой и сложной дороги к Красному Кресту обратились белорусские пограничники. Из Минска к белорусско-украинской границе привезли уникальный модуль – палаточный домик с электричеством и горячей водой. Присоединилась и областная организация Красного Креста. Волонтеры уже вторую неделю встречают беженцев на территории нашей страны.

Алла Смоляк, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста:

По приезду с ними работает миграционная служба, ну и, конечно же, сотрудники Красного Креста. Заполняют анкету. Видят, в чем нуждается каждый человек. Мы проводим также тестирование на COVID, чтобы не было больных, покупаем тест экспресс. Также мы сопровождаем, конечно же, в медицинские лечебные учреждения, пытаемся выяснить, какие у них потребности.

Также волонтеры доставили палатку для приема пищи, два термопота, теплую одежду, обувь, одеяла. Даже время короткого ожидания при оформлении въезда в страну для людей, попавших в беду, должно быть теплым и сытым.