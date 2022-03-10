В Брестской области выборочно начали сев ранних яровых культур. Зачем хозяйства пошли на эксперимент с погодой?

Новости Беларуси. В Брестской области выборочно начали сев ранних яровых культур. На эксперимент с погодой пошли хозяйства в южных районах из-за дефицита весенней влаги. Правда, вернувшиеся в регион ночные заморозки не позволяют приступить полноценно к севу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В хозяйствах завершилась подготовка техники и семян, многие уже на низком старте. В хозяйстве «АгроОзяты» Жабинковского района перешли на особый режим работы – с 7 утра до 7 вечера. С агросезоном нужно стартовать уверенно, чтобы выиграть дополнительную влагу и получить отличный урожай. На посевную традиционно отводят 10 дней. Схему сева в регионе пересмотрели исходя из потребностей рынка. Больше площадей отведут под яровую пшеницу и озимый рапс – выше урожайность и спрос у переработчиков. На озимые культуры в Брестской области приходится порядка 70 % площадей.

Святослав Олешкевич, директор сельхозпредприятия «АгроОзяты»:

Сдерживают на данный момент – вот в последние дни – морозы. Утром у нас от 7 до 8 градусов заморозки. Земля сегодня замерзшая. Даже сейчас, время обеда, но земля промерзшая, мы не можем выехать с техникой в поле. Но пахоту мы производим, не останавливаемся, вносим органику.

Марина Сбойчакова, агроном-семеновод сельхозпредприятия «АгроОзяты»:

Семена первой репродукции. Все белорусские. Потому что хороший урожай дают, и мы остановились на белорусской репродукции.