«Буду совмещать. А как иначе?» Новый министр культуры не намерен покидать сцену

Большой кадровый понедельник во Дворце Независимости. Рабочая неделя Президента началась с перестановок в местной вертикали, госорганах, дипкорпусе и не только. Некоторые из назначений оказались весьма неожиданными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самое громкое назначение понедельника и самое неожиданное, но ожидаемое культурным сообществом.

Чернецкий Руслан Иосифович представляется на должность министра культуры Республики Беларусь.

Его вы хотя бы раз, но видели и знаете как актера, бессменного распорядителя новогоднего бала во Дворце Независимости, телеведущего, депутата. Теперь, пройдя большой путь, он становится у руля, наверное, самого непростого ведомства. Культура и искусство – очень тонко, местами субъективно, добавим к этому смесь творческих и талантливых и поймем, что это отнюдь не должность мечты. Хотя для человека, который знает систему изнутри, возможно иначе. Глава государства прежде чем принять окончательное решение, задает главный вопрос, ответ на который мы узнаем спустя время.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Единственный вопрос: сможете ли вы этим всем управлять. Мы, конечно, будем делать все, чтобы у вас был человек, на которого вы могли бы рассчитывать и который этим в жизни уже занимался (подробнее здесь).

После культурного (во всех смыслах) кризиса августа 2020 года в Беларуси, Министерство культуры возглавил Анатолий Маркевич – человек из местной вертикали, не из «культурнага асяродзя», но тогда виделось, что именно такой и нужен. В своем роде такое нестандартное решение было экспериментом.

И выводы из этого эксперимента сделаны. Спустя 4 года, правда, за которые произошли изменения, но явно не такие, как хотелось бы и белорусскому зрителю, и белорусскому артисту, да и Президенту, чего уж. Важнейший показатель работы любой сферы – эффективность. Культурная – не исключение. Но здесь у нас есть вопросы. Например, в театры «Кукольный», ТЮЗ, не говоря уже про Большой, билетов не докупить, а с кино ситуация иная, хоть и поддержка, и идеи, и желание вроде бы есть, но широко полюбившихся белорусскому зрителю картин так с ходу и не назовешь. Лукашенко – Чернецкому: то, что происходит в нашем кинематографе, – это позорище. Подробнее.

Александр Лукашенко:

Концертная деятельность – это тоже важно. Для людей важно. Люди хотят не только работать день и ночь, но и какого-то веселья. Вот марафон [«Марафон единства» – прим. ред.], в котором вы участвуете активно, показал, что люди отзываются, понимают и танцевальное искусство, и песенное, и так далее. Этому надо уделять внимание, но это проще, наверное, в нашей ситуации. Словом, комплекс серьезных проблем. Руслан Чернецкий настроен все же сделать. В помощь ему новый первый заместитель министра Дмитрий Шляхтин (решение о его назначении тоже принято сегодня), да и все культурное сообщество! Более того, отказываться от своего призвания и других задач не намерен, тем еще более сложной кажется задача и амбициозным – молодой министр.