Аномальная активность НАТО в регионе. Есть ли угроза для Беларуси? Интервью с генералом Ревенко, главным военным дипломатом страны

Как Беларусь реагирует на аномальную активность НАТО в регионе, с кем идет на военно-политическое сближение и что, кроме «Орешника», может появиться в белорусских арсеналах? Интервью программы «Неделя» с начальником Департамента международного военного сотрудничества Минобороны, генерал-майором Валерием Ревенко.

Ольга Коршун, СТВ:

Мы уже на протяжении какого-то периода фиксируем периодически аномальную активность стран НАТО у наших границ. Как себя вели страны НАТО по отношению к Беларуси в этом году? Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного сотрудничества:

Аномальная активность началась очень давно. Это еще до 2020 года. Они плавно, равномерно повышали боеготовность своих Вооруженных сил, происходило наращивание вооружения, военной техники, активность увеличивалась, это проведение крупномасштабных учений. В том числе это проходило на фоне сокрытия истинных масштабов данных учений. В этом году, естественно, был новый виток. Виток связан прежде всего с проведением учения «Защитник». Это было не столько, по нашему взгляду, тренировка – это была демонстрация. Демонстрация в отношении России, Республики Беларусь, что они готовы к каким-то решительным действиям.

Запад почувствовал, что Россия, как и Беларусь, не будет поступаться своими интересами Ольга Коршун:

25 лет исполняется Договору о создании Союзного государства. Созрел Договор о гарантиях безопасности и Концепция безопасности Союзного государства принимается. Как вы считаете, что основополагающее в этих документах? Валерий Ревенко:

Что касается подписания гарантии безопасности, там учтены основные моменты гарантии в отношении Республики Беларусь и Российской Федерации. Вопросы ядерного оружия и оружия в обыкновенном исполнении. Оно гарантирует нам, в принципе, защиту друг друга от посягательств на наш суверенитет и территориальную целостность. Это обоюдная гарантия. А Запад уже почувствовал, что Российская Федерация, в принципе, не будет поступаться своими интересами, как и Республика Беларусь. Мы ведем свою независимую политику.

Подготовка к войне? Вооруженные силы Польши в разы увеличили количество личного состава Ольга Коршун:

В ноябре к нам приехала ЗРК «Тор-М2», это российская установка. Нам еще ждать в этом году или, возможно, в начале следующего поставок военной техники? Валерий Ревенко:

Постепенно мы модернизируем свое вооружение, военную технику. При этом, заметьте, мы не увеличиваем количество личного состава. То есть мы демонстрируем своим соседям, что мы сохраняемся в штатах мирного времени. Это обозначает, что мы не несем угрозу, не планируем создавать наступательных группировок войск и планируем жить с вами в мире дружбы и согласия. Но это в отличие от Польши. Помните, что они в скором времени хотят достичь численности в 300 тысяч – практически в 2 раза больше, чем у них было 5 лет назад. Они прямо об этом говорят. И интересное у них такое заявление, что мы готовимся к войне. И вопрос: к войне с кем?

Зачем аккредитовывать военных атташе государств – членов НАТО и сколько их в Минске? Ольга Коршун:

Вы военный дипломат. И мы сейчас наблюдаем такую картину, что если есть какая-то напряженность между странами, могут отозвать своего посла. Но с военными атташе вопрос немного сложнее. Валерий Ревенко:

В городе Минске у нас аккредитовано 6 представителей государств – членов НАТО. Законный вопрос, зачем они? Это контакт, обмен мнениями на тех или иных действиях. То есть мы разъясняем, что это не угроза, последовательность какую-то определенную. Также иностранные дипломаты разъясняют нам свою позицию. Их очень интересует, кстати, вопрос гарантии безопасности. Мы говорим: да, гарантии безопасности будут, не сомневайтесь. Соответственно, мы требуем и от них соответствующей информации по тем или иным политическим и военным решениям за рубежом. Это происходит. Иначе он будет нам неинтересен. Иначе у нас не будет диалога. Да, диалог дипломатичный, диалог выверенный. Понятно, что мы секретов друг другу не расскажем. Была ли высылка военных дипломатов? Была. В 2020 году мы одному из западных дипломатов указали на то, что его деятельность не соответствует международным конвенциям. Соответственно, ему дали 48 часов, чтобы он покинул наше государство. И недавно у нас был очень хороший диалог с военными дипломатами, аккредитованными в Республике Беларусь, и мы им четко рассказали о наших законах, о нашей выборной системе и нежелательности вмешиваться в те или иные процессы и придерживаться норм и правил поведения военного дипломата на территории Республики Беларусь.

«Угроза существует, мы это учитываем». Военно-политическая ситуация вокруг страны накануне выборов Ольга Коршун:

Беларусь вошла в электоральную кампанию. Это для любого государства сложный период. Возможно, мы сейчас также наблюдаем с военной точки зрения усиление активности стран – членов НАТО вблизи наших рубежей? Валерий Ревенко:

Интенсивность этой активности не меняется. Меняются угрозы. Угрозы прежде всего со стороны ряда наших соседей, которые создают незаконные вооруженные формирования. В том числе из тех граждан Республики Беларусь, которые по различным причинам покинули наше государство и оказались неустроенными на Западе. Вот они формируются в некое вооруженное формирование при помощи государственных органов государств наших соседей, к сожалению. И уже пытаются озвучить эти угрозы, что могут совершить какой-то определенный акт агрессии в отношении Республики Беларусь. Да, такая угроза существует, мы это учитываем. И мы готовы к парированию всех угроз. Жестко. Это будет жестко.