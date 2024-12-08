Аномальная активность НАТО в регионе. Есть ли угроза для Беларуси? Интервью с генералом Ревенко, главным военным дипломатом страны
Как Беларусь реагирует на аномальную активность НАТО в регионе, с кем идет на военно-политическое сближение и что, кроме «Орешника», может появиться в белорусских арсеналах?
Интервью программы «Неделя» с начальником Департамента международного военного сотрудничества Минобороны, генерал-майором Валерием Ревенко.
Ольга Коршун, СТВ:
Мы уже на протяжении какого-то периода фиксируем периодически аномальную активность стран НАТО у наших границ. Как себя вели страны НАТО по отношению к Беларуси в этом году?
Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного сотрудничества:
Аномальная активность началась очень давно. Это еще до 2020 года. Они плавно, равномерно повышали боеготовность своих Вооруженных сил, происходило наращивание вооружения, военной техники, активность увеличивалась, это проведение крупномасштабных учений.
В том числе это проходило на фоне сокрытия истинных масштабов данных учений. В этом году, естественно, был новый виток. Виток связан прежде всего с проведением учения «Защитник». Это было не столько, по нашему взгляду, тренировка – это была демонстрация. Демонстрация в отношении России, Республики Беларусь, что они готовы к каким-то решительным действиям.
Запад почувствовал, что Россия, как и Беларусь, не будет поступаться своими интересами
Ольга Коршун:
25 лет исполняется Договору о создании Союзного государства. Созрел Договор о гарантиях безопасности и Концепция безопасности Союзного государства принимается. Как вы считаете, что основополагающее в этих документах?
Валерий Ревенко:
Что касается подписания гарантии безопасности, там учтены основные моменты гарантии в отношении Республики Беларусь и Российской Федерации. Вопросы ядерного оружия и оружия в обыкновенном исполнении. Оно гарантирует нам, в принципе, защиту друг друга от посягательств на наш суверенитет и территориальную целостность. Это обоюдная гарантия. А Запад уже почувствовал, что Российская Федерация, в принципе, не будет поступаться своими интересами, как и Республика Беларусь. Мы ведем свою независимую политику.
Подготовка к войне? Вооруженные силы Польши в разы увеличили количество личного состава
Ольга Коршун:
В ноябре к нам приехала ЗРК «Тор-М2», это российская установка. Нам еще ждать в этом году или, возможно, в начале следующего поставок военной техники?
Валерий Ревенко:
Постепенно мы модернизируем свое вооружение, военную технику. При этом, заметьте, мы не увеличиваем количество личного состава. То есть мы демонстрируем своим соседям, что мы сохраняемся в штатах мирного времени. Это обозначает, что мы не несем угрозу, не планируем создавать наступательных группировок войск и планируем жить с вами в мире дружбы и согласия. Но это в отличие от Польши.
Помните, что они в скором времени хотят достичь численности в 300 тысяч – практически в 2 раза больше, чем у них было 5 лет назад. Они прямо об этом говорят. И интересное у них такое заявление, что мы готовимся к войне. И вопрос: к войне с кем?
Зачем аккредитовывать военных атташе государств – членов НАТО и сколько их в Минске?
Ольга Коршун:
Вы военный дипломат. И мы сейчас наблюдаем такую картину, что если есть какая-то напряженность между странами, могут отозвать своего посла. Но с военными атташе вопрос немного сложнее.
Валерий Ревенко:
В городе Минске у нас аккредитовано 6 представителей государств – членов НАТО. Законный вопрос, зачем они? Это контакт, обмен мнениями на тех или иных действиях. То есть мы разъясняем, что это не угроза, последовательность какую-то определенную. Также иностранные дипломаты разъясняют нам свою позицию. Их очень интересует, кстати, вопрос гарантии безопасности. Мы говорим: да, гарантии безопасности будут, не сомневайтесь.
Соответственно, мы требуем и от них соответствующей информации по тем или иным политическим и военным решениям за рубежом. Это происходит. Иначе он будет нам неинтересен. Иначе у нас не будет диалога. Да, диалог дипломатичный, диалог выверенный. Понятно, что мы секретов друг другу не расскажем.
Была ли высылка военных дипломатов? Была. В 2020 году мы одному из западных дипломатов указали на то, что его деятельность не соответствует международным конвенциям. Соответственно, ему дали 48 часов, чтобы он покинул наше государство.
И недавно у нас был очень хороший диалог с военными дипломатами, аккредитованными в Республике Беларусь, и мы им четко рассказали о наших законах, о нашей выборной системе и нежелательности вмешиваться в те или иные процессы и придерживаться норм и правил поведения военного дипломата на территории Республики Беларусь.
«Угроза существует, мы это учитываем». Военно-политическая ситуация вокруг страны накануне выборов
Ольга Коршун:
Беларусь вошла в электоральную кампанию. Это для любого государства сложный период. Возможно, мы сейчас также наблюдаем с военной точки зрения усиление активности стран – членов НАТО вблизи наших рубежей?
Валерий Ревенко:
Интенсивность этой активности не меняется. Меняются угрозы. Угрозы прежде всего со стороны ряда наших соседей, которые создают незаконные вооруженные формирования. В том числе из тех граждан Республики Беларусь, которые по различным причинам покинули наше государство и оказались неустроенными на Западе. Вот они формируются в некое вооруженное формирование при помощи государственных органов государств наших соседей, к сожалению. И уже пытаются озвучить эти угрозы, что могут совершить какой-то определенный акт агрессии в отношении Республики Беларусь. Да, такая угроза существует, мы это учитываем. И мы готовы к парированию всех угроз. Жестко. Это будет жестко.
Количество мероприятий возросло на 20%. О провале политики изоляции в отношении Беларуси
Ольга Коршун:
Беларусь активно сотрудничает в военном плане с разными странами. И буквально, наверное, каждый год мы открываем новых партнеров, с которыми выстраиваем взаимодействие. В этом году с какими странами удалось наладить контакт?
Валерий Ревенко:
С кем позитивно развиваются отношения? Африканский континент. Примечательно, что в этом году был официальный визит министра обороны Экваториальной Гвинеи. Наладили очень тесное взаимодействие с Зимбабве. Мы к этому шли, и уже есть план двустороннего военного сотрудничества, который выполнен на 100 %.
Что касается Ближневосточного региона, Иран как наш партнер по Шанхайской организации сотрудничества. В этом плане в рамках двусторонних отношений мы довольно-таки эффективно развиваем сотрудничество с Ираном.
Касаясь государств Шанхайской организации сотрудничества, взаимодействие с Пакистаном. Был наш Президент, были определенные договоренности, в том числе касающиеся нашей сферы, для развития сотрудничества. Вьетнам. В скором времени состоится официальный визит министра обороны во Вьетнам. У нас есть ряд договоренностей, которые уже озвучат министры обороны наших двух государств.
Говорить о какой-то изоляции – мы уже давно об этом не говорим, потому что количество мероприятий международного сотрудничества в этом году возросло еще на 15-20 %.