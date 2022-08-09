«Выступать единым фронтом». Кривошеев об объединении всех патриотических организаций

Новости Беларуси. Максимальная консолидация белорусского общества. Форум патриотических сил проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. События двухлетней давности перевернули современную историю Беларуси и всерьез повлияли на формирование нашего гражданского общества. Поэтому дата и место выбраны неслучайно. 9 августа 2020-го стало поворотным моментом для страны и общества. Беларусь отстояла свой суверенитет.
Это единство наиболее активных граждан страны, патриотических общественных объединений, которые готовы защищать суверенитет и независимость, отстаивать национальные интересы, смотреть в будущее и двигать нашу страну к новым горизонтам. И каждому лидеру, каждому спикеру предоставили время рассказать о видении ситуации по развитию политсистемы, предложить дальнейшую объединяющую повестку дня.
Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:
Мы рассчитываем принять согласованную декларацию всех общественно-патриотических объединений. Для того чтобы в дальнейшем координировать свою работу, выступать единым фронтом, быть неодинаковыми, но солидарными. Мы рассчитываем, что и медийное сопровождение нашей большой патриотической работы будет на должном уровне.
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