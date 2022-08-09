«Никакие ваши планы не сбудутся». Азарёнок обратился к беглым на форуме патриотических сил

Новости Беларуси. Максимальная консолидация белорусского общества. Форум патриотических сил проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. События двухлетней давности перевернули современную историю Беларуси и всерьез повлияли на формирование нашего гражданского общества. Поэтому дата и место выбраны неслучайно. 9 августа 2020-го стало поворотным моментом для страны и общества. Беларусь отстояла свой суверенитет.

Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Вся Беларусь вновь продемонстрировала единство, преданность Президенту и выбранному им курсу. Курсу всей страны. И поэтому всем врагам нашего Отечества мы вновь повторяем, что никакие ваши планы не сбудутся.

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