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«Они отражают мнения людей». Луцкий об участниках форума патриотических сил

09 августа 2022 21:40
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Новости Беларуси. Максимальная консолидация белорусского общества. Форум патриотических сил проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. События двухлетней давности перевернули современную историю Беларуси и всерьез повлияли на формирование нашего гражданского общества. Поэтому дата и место выбраны неслучайно. 9 августа 2020-го стало поворотным моментом для страны и общества. Беларусь отстояла свой суверенитет.

«Они отражают мнения людей». Луцкий об участниках форума патриотических сил-1

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Декларация отражает мысли, желания наших общественных организаций, вообще нашего всего народа. Ведь те представители, которые сегодня были в этом историческом зале, отражают мнения всех людей Беларуси, которые настроены на суверенитет и независимость. На конструктив, на то, чтобы гражданское общество развивалось.

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# Государственная политика # общество # Игорь Луцкий # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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