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«Только в единстве наша сила». Гендиректор СТВ об обновлённой Конституции, предателях и независимости

09 августа 2022 21:36
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Новости Беларуси. Максимальная консолидация белорусского общества. Форум патриотических сил проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. События двухлетней давности перевернули современную историю Беларуси и всерьез повлияли на формирование нашего гражданского общества. Поэтому дата и место выбраны неслучайно. 9 августа 2020-го стало поворотным моментом для страны и общества. Беларусь отстояла свой суверенитет.

«Только в единстве наша сила». Гендиректор СТВ об обновлённой Конституции, предателях и независимости-1

По итогам форума патриотических сил принята декларация. Главная задача для каждого – сохранить независимость и суверенитет нашей страны.

«Только в единстве наша сила». Гендиректор СТВ об обновлённой Конституции, предателях и независимости-4

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Два года назад, я бы сказал, это был момент истины. Мы понимали и поняли, с кем мы можем дальше строить наше суверенное независимое государство, а кто просто является предателем. Мы сумели принять новую Конституцию Республики Беларусь, сформировать нашу идеологию. И мы продолжим это делать. И сегодняшний форум показывает то, что только в единстве наша сила.

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# Государственная политика # общество # Александр Осенко # Анастасия Ярощик-Корниенко

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