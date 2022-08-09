«Только в единстве наша сила». Гендиректор СТВ об обновлённой Конституции, предателях и независимости

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Два года назад, я бы сказал, это был момент истины. Мы понимали и поняли, с кем мы можем дальше строить наше суверенное независимое государство, а кто просто является предателем. Мы сумели принять новую Конституцию Республики Беларусь, сформировать нашу идеологию. И мы продолжим это делать. И сегодняшний форум показывает то, что только в единстве наша сила.

Читайте также:

«Выступать единым фронтом». Кривошеев об объединении всех патриотических организаций

«Это первый шаг к консолидации». Воскресенский о задачах форума патриотических сил

9 августа в Купаловском театре. Почему патриоты Беларуси выбрали именно эту дату и место?