Выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» завершила работу – что показали на площадке

Более 14 тысяч посетителей из 24 стран, свыше 500 компаний из пяти государств: выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» завершила работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 73 региона России приняли участие в мероприятии, из них 23 были представлены со стендами на выставке. Уже можно констатировать: форум состоялся и принес Беларуси новые контракты, соглашения и экспортные перспективы. На три дня Минский международный выставочный центр стал основной площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития промышленности, обмена технологиями и продвижения совместных проектов. Тысячи экспонатов, которые впечатляют и удивляют: робот-дракон, дроны и локаторы, белорусско-российский самолет «Освей», а также гиганты белорусского машиностроения – трактор на 500 лошадиных сил и 450-тонный «БЕЛАЗ». Эти образцы уже получили статус самых мощных и крупных в мире. Эксперты говорят о том, что скоро к мировым рейтингам добавятся новые достижения отечественной промышленности. Будущее уже наступило, и сегодня мы не просто планируем, а проектируем беспилотные автобусы, водородные самосвалы, электрические грузовики и активно внедряем цифровизацию производств.

Искусственный интеллект стал неотъемлемой частью белорусского машиностроения. Его технологии используются в производстве сельскохозяйственной и горнодобывающей техники МТЗ, «БЕЛАЗа», «Гомсельмаша». И пока одни тракторы завершают работу в полях, другие на полях «ИННОПРОМА» покоряют участников и посетителей своими продвинутыми характеристиками. Форум «ИННОПРОМ» – это еще и площадка для встреч на межправительственном уровне. Около 20 российских делегаций возглавляют первые лица регионов. Намечены планы по интеграции в ключевых отраслях промышленности со многими странами и предприятиями. Интерес огромный, что подтверждается контрактами и соглашениями, о количестве и суммах которых мы еще обязательно услышим, когда будут подведены окончательные итоги выставки. Освещали «ИННОПРОМ» около 250 журналистов со всего мира. Съемочная группа СТВ также все эти дни работала в Международном выставочном центре. Диана Головач о грандиозном для Беларуси событии, которое было премьерным.

Это заключительные аккорды крупнейшего промышленного форума страны. Выставка «ИННОПРОМ» в Минске завершила свою работу. В последний день павильоны работали на полную мощность. Была организована и насыщенная деловая программа. На полях форума прошла встреча вице-премьера Беларуси Виктора Каранкевича с главой Минпрома Кубы. Наша страна – надежный партнер латиноамериканского государства на международной арене. Стороны уверены, потенциал для развития взаимовыгодного сотрудничества в промышленности огромный. На выставке «ИННОПРОМ» кубинская делегация детально ознакомилась с белорусскими разработками. Уже наметили план по интеграции в ключевых отраслях промышленности. Виктор Каранкевич провел переговоры с главой Минпрома Кубы.

На выставке подписали документы о взаимодействии между вузами и машиностроительными гигантами. Акцент на качественной подготовке инженерных кадров. Так, БНТУ заключил соглашение о стратегическом партнерстве сразу с несколькими отечественными предприятиями. Теперь студенты получат больше возможностей осваивать профессии прямо на производствах. Кроме того, в вузе появится инновационное программное обеспечение. Стандартизация совместной продукции и новое ПО для БНТУ – как проходит последний день «ИННОПРОМА»? Несмотря на последний день работы выставки, павильоны заполнены посетителями. Интерес к промышленным новинкам и бестселлерам проявили не только белорусы, но и иностранные гости.

Пришли на выставку, так как это интересно для нашего предприятия. Мы нашли по инструменту интересные решения и по шинам.

Я очень рад оказаться на этой выставке. Сегодня я увидел инновационные разработки, особенно меня впечатлили машины и автобусы.

Особый ажиотаж вокруг автомобильной техники и инновационных разработок в области транспорта. Как белорусских производителей, так и российских предприятий.

Михаил Кондратьев, начальник управления продуктовым маркетингом ФГУП «НАМИ» (Россия):

Представляем AURUS, построенный на водородных топливных элементах. В автомобиль заправляется водород, газ в сжатом виде. И за счет химической реакции при работе топливных ячеек вырабатывается электричество, которое идет на силовую установку. Автомобиль может проехать 870 километров на одной заправке, что на данный момент превышает современные электромобили по запасу хода.

Сегодня выставку посетили представители Совета Республики во главе с Натальей Кочановой. Участники делегации не только ознакомилась с лучшими достижениями промпредприятий, но и изучили Минский международный выставочный центр. Именно эта площадка станет главной для проведения XIII Форума регионов Беларуси и России, который пройдет в 2026 году. Изучаются и другие локации, где организуют тематические секции масштабного мероприятия Союзного государства.

В то время как выставка подводит итоги, предприятия уже оценивают конкретные результаты. Заключены десятки предварительных соглашений, установлены новые деловые контакты. Юлия Егорченко, руководитель отдела по работе с клиентами компании по комплексным решениям по управлению и автоматизации предприятий:

Конечно, Российская Федерация очень интересуется. Они, во-первых, интересуются, так как мы производители оборудования ряда направлений, предлагают нам комплектующие. Некоторые предприятия Российской Федерации занимаются, например, вопросами автоматизации предприятия. И наш комплекс мониторинга, и наше оборудование тоже были интересны.

Константин Пушкарь: представитель компании по изготовлению твердосплавных стержней и металлорежущего инструмента (Россия):

Многие компании уже подошли, обменялись контактами. С некоторыми обсудили предмет именно договора поставок, что между нашими странами не составит труда. Поэтому с удовольствием будем взаимодействовать. Надеемся на долгосрочное и продуктивное сотрудничество.