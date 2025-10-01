В Гомеле сыграли свадьбу 91-летний жених и 72-летняя невеста

Каждый пятый житель Беларуси – пенсионер. Сегодня им особое внимание. 1 октября в Беларуси День пожилых людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Граждан старшего поколения поздравил Президент. Читайте здесь.

Для заслуженного отдыха в Беларуси созданы все условия: санатории, пансионаты, территориальные центры и объединения по интересам. Благодаря медицинским работникам и возможностям заниматься спортом средняя продолжительность жизни растет, достигая 110 лет.

Люди «золотого возраста» с удовольствием делятся своим опытом с подрастающим поколением. Но ничто молодежное им не чуждо: песни, танцы, любовь и даже свадьбы. Почему бы и нет?