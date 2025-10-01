Прямой эфир

В Гомеле сыграли свадьбу 91-летний жених и 72-летняя невеста

01 октября 2025 17:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Каждый пятый житель Беларуси – пенсионер. Сегодня им особое внимание. 1 октября в Беларуси День пожилых людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Граждан старшего поколения поздравил Президент. Читайте здесь. 

Для заслуженного отдыха в Беларуси созданы все условия: санатории, пансионаты, территориальные центры и объединения по интересам. Благодаря медицинским работникам и возможностям заниматься спортом средняя продолжительность жизни растет, достигая 110 лет. 

Люди «золотого возраста» с удовольствием делятся своим опытом с подрастающим поколением. Но ничто молодежное им не чуждо: песни, танцы, любовь и даже свадьбы. Почему бы и нет?

Так и подумали герои нашего следующего сюжета. С теми, кто не собирается стареть, пообщалась Анна Корольчук. 

В Гомеле сыграли свадьбу 91-летний жених и 72-летняя невеста-2

Тамара и Петр охвачены эмоциями: теперь они молодожены. Гомельчанин познакомился с будущей супругой в санатории, приглашал ее на танцы и читал стихи. Галантность и забота кавалера настолько тронули жительницу столицы, что курортный роман перерос в крепкие отношения. 

В Гомеле сыграли свадьбу 91-летний жених и 72-летняя невеста-4

Петр Хандожко:
До 90 лет я ни одной женщине в жизни не сказал слова «люблю». Это взаимное влечение, которого я не испытывал ни к одной женщине, пока не встретил ее.

Ни расстояние, ни почтенный возраст не помешали их искренней любви. Спустя два года отношений Петр решился на важный шаг и сделал предложение 72-летней избраннице.

В Гомеле сыграли свадьбу 91-летний жених и 72-летняя невеста-6

Тамара Лепейко:
Есть в нем напористость, он меня сразу покорил. Даже новое появилось чувство после свадьбы. Более глубокое и осознанное.

Далее смотрите в видео. 

# Анна Корольчук # Пенсионеры

Другие новости рубрики

Все новости
Шулейко: намечены серьёзные подходы к увеличению товарооборота с Калининградской областью
01 октября 2025 17:10

Шулейко: намечены серьёзные подходы к увеличению товарооборота с Калининградской областью

В Беларуси начали бесплатно вакцинировать против ВПЧ
01 октября 2025 16:54

В Беларуси начали бесплатно вакцинировать против ВПЧ

Беларусь в топ-10 поставщиков Китая! Что мы экспортируем и что получаем взамен в рамках партнёрства?
01 октября 2025 16:48

Беларусь в топ-10 поставщиков Китая! Что мы экспортируем и что получаем взамен в рамках партнёрства?