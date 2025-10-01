Стандартизация совместной продукции и новое ПО для БНТУ – как проходит последний день «ИННОПРОМа»

Научно-техническое сотрудничество в ЕАЭС обсуждают в Минске. Площадкой для дискуссии стал форум «ИННОПРОМ», который завершает свою работу. Эксперты из Беларуси, России и международных организаций говорят про практические механизмы кооперации в стратегических отраслях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси: Только единые требования, единые подходы позволят скооперироваться и разработать общий продукт Союзного государства или Евразийского экономического союза. Если мы будем развиваться по единым требованиям, единым подходам, мы снимем все барьеры доступа продукции на рынке наших стран. У нас не будет ни барьеров в торговле, и все понятийные аппараты, термины мы будем понимать единообразно. Для этого и существуют стандарты, в которых прописываются вот эти вот необходимые условия.

Уже подписали два новых документа о взаимодействии. Акцент на качественной подготовке инженерных кадров. БНТУ заключил соглашение о стратегическом партнерстве сразу с несколькими отечественными предприятиями. Теперь студенты получат больше возможностей осваивать профессии прямо на производствах. Кроме того, в вузе появится инновационное программное обеспечение.

Илья Фирсов, заместитель генерального директора МТЗ: Машиностроение сейчас без цифровых технологий невозможно. Дело в том, что сейчас и специалисты, и само проектирование требует высокой квалификации, в том числе и от студентов. Студенты получают возможность работать с современным рабочим ПО, то есть управлять жизненным циклом на стадии образования, а МТЗ получает уже готовых специалистов.

Сергей Харитончик, ректор Белорусского национального технического университета:

Мы активно будем работать с МТЗ. Мы постоянно работаем, это наш стратегический давний партнер, точно так же, как и «АМКОДОР». И поэтому мы будем использовать это программное обеспечение, нам это очень удобно, потому что две крупные компании будут его использовать, нам удобно обучать студентов этим современным и новым технологиям.

Промышленный форум «ИННОПРОМ» – это еще и площадка для встреч на межправительственном уровне. Вице-премьер Беларуси Виктор Каранкевич провел переговоры с главой Минпрома Кубы. Наша страна – надежный партнер латиноамериканского государства на международной арене. Стороны уверены, потенциал для развития взаимовыгодного сотрудничества в промышленности огромный. На выставке «ИННОПРОМ» кубинская делегация детально ознакомилась с белорусскими разработками. Уже наметили план по интеграции в ключевых отраслях промышленности.