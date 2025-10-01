Шулейко: намечены серьёзные подходы к увеличению товарооборота с Калининградской областью

Беларусь ищет новые рынки сбыта, а также усиливает свои позиции по имеющимся векторам. Наиболее перспективное направление – российские регионы. «Сверяли часы» стороны на заседании белорусско-российского совета по долгосрочному сотрудничеству областей, министерств, органов госуправления, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот раз речь шла о сотрудничестве с Калининградской областью. Беларусь – стратегический союзник российского региона. Наша страна занимает вторую строчку среди ведущих экономических партнеров Калининградской области. Доля Беларуси во внешнеторговом обороте – около 10 %. И эта работа будет продолжена. Минск заинтересован в реализации совместных инвестиционных проектов. Наша страна поставляет в Калининградскую область машины и оборудование. В будущем – это будут не только самосвалы и тракторы, но и техника для мелиорации земель.

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Намечены сегодня серьезные подходы к увеличению товарооборота, который обозначается той необходимостью нахождения Калининградской области вдалеке от Российской Федерации. И мы – самые близкие белорусские партнеры – можем обеспечить ряд вопросов, которые необходимы данному региону. Но в то же время, да, и получить все необходимое с Калининграда для того, чтобы сегодня Республика Беларусь удовлетворяла потребность в различных направлениях данного непосредственно региона.