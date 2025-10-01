Шулейко: намечены серьёзные подходы к увеличению товарооборота с Калининградской областью
Беларусь ищет новые рынки сбыта, а также усиливает свои позиции по имеющимся векторам. Наиболее перспективное направление – российские регионы. «Сверяли часы» стороны на заседании белорусско-российского совета по долгосрочному сотрудничеству областей, министерств, органов госуправления, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этот раз речь шла о сотрудничестве с Калининградской областью. Беларусь – стратегический союзник российского региона. Наша страна занимает вторую строчку среди ведущих экономических партнеров Калининградской области. Доля Беларуси во внешнеторговом обороте – около 10 %. И эта работа будет продолжена. Минск заинтересован в реализации совместных инвестиционных проектов. Наша страна поставляет в Калининградскую область машины и оборудование. В будущем – это будут не только самосвалы и тракторы, но и техника для мелиорации земель.
Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Намечены сегодня серьезные подходы к увеличению товарооборота, который обозначается той необходимостью нахождения Калининградской области вдалеке от Российской Федерации. И мы – самые близкие белорусские партнеры – можем обеспечить ряд вопросов, которые необходимы данному региону.
Но в то же время, да, и получить все необходимое с Калининграда для того, чтобы сегодня Республика Беларусь удовлетворяла потребность в различных направлениях данного непосредственно региона.
Алексей Беспрозванных, губернатор Калининградской области России:
Мы видим потенциал развития дальнейший, потому что только за прошедшее полугодие у нас по продовольственным товарам рост товарного оборота почти в два раза вырос, по сельхозтехнике и оборудованию в 1,6 раза. Мы видим большой потенциал по работе по минеральным удобрениям, по химической продукции.
Сотрудничают стороны и в сельском хозяйстве: от поставок продовольствия – до обмена технологиями. Еще одно перспективное направление – авиаперевозки. Не исключено, что в будущем Калининград может связать прямое авиасообщение с Брестом и Гродно. Этот вопрос сейчас обсуждают.