Выставка белорусского кино и концерты на предприятиях – как Гродно встретил «Марафон единства»

Больше трех месяцев в пути, охват в десятки городов и радость общения для сотен тысяч белорусов. «Марафон единства» за это время успел стать главным общественно-культурным трендом страны. 17 января народную акцию встречает Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запланированы уже ставшие визитными карточками выставки – от фотографий до крупногабаритной техники, выступления в цехах и на больших сценах, мастер-классы, квесты, муралы и общение без границ с авторитетными спикерами, лидерами мнений, звездами эфиров и топовыми блогерами. У «Марафона единства» множество поклонников по всей стране. А началось все под сводами «Минск-Арены». Тогда, на торжественном мероприятии ко Дню народного единства, Президент своим решением отправил в добрый путь этот масштабный проект. И уже 20 января главное турне сезона вернется в столицу. О празднике, которому не нужен повод – Галина Буро. «Марафон единства». Остановка Гродно.

Живые эмоции, душевная атмосфера и радость единства. Концерт для работников гродненского предприятия «Химволкно» – прямо в цеху танцуют все. «Разам працуем, разам спяваем». На импровизированной сцене рядом со станками – звездный состав и любимые хиты, музыка, которая объединяет поколения. И это искренне, от души. Ведь марафон для единственного в Беларуси производителя полиамидных и полиэфирных нитей, волокон и полимерных материалов, особенно символичен. На «Марафоне единства» в Гродно прошли встречи предприятий-партнеров.

Гордость Гродно не только продукты питания, но и королевская история. Жемчужина города – Старый замок – благодаря финансированию из фонда Президента по поддержке культуры и искусства получила достойную огранку. Дворец возродился из руин, без преувеличения. И впечатляет как иностранных туристов, так и участников марафона.

Ульяна Столярова, блогер:

Гордость за страну, за нашу землю. Потому что вижу, как все было раньше, из чего вообще люди что делали. И, на самом деле, очень вдохновляет. Потому что сейчас у нас, по сути есть, все.

Общая история и ценности, заложенные с детства, в том числе кинематографом. Марафон привез в Гродно уникальный проект, посвященный 100-летию белорусского кино. Афиши, реквизит со съемок фильмов, костюмы, сценарии – все из фондов Национального исторического музея и архива.

Галина Буро, корреспондент:

Из какой киноленты этот реквизит – безошибочно ответит абсолютно любой местный житель, потому это гордость для города. Легендарную комедию «Белые Росы» снимали именно в Гродно. Здесь воссоздана атмосфера фильма, и вот то самое гнездо, в котором Караченцев играл на гармошке.

«Приключения Буратино», «Красные листья», «Лесная быль», «Дикая охота короля Стаха». Прикоснуться к золотому фонду отечественного кинематографа смог каждый в фойе крупного торгового центра.

Одно дело смотреть это все по телевизору, другое – когда ты можешь к этому прикоснуться. Легендарный фильм «Белые Росы», который у нас в городе снимался, поэтому сказать, что это захватывающе – ничего не сказать.

Александр Храмой, директор Национального исторического музея Беларуси:

У нас на постсоветском пространстве есть прекрасные перспективы, прекрасное будущее. Главное – это будущее поддержать, не нарушать его стабильность. И без потрясений идти во все новое. На «Марафоне единства» в Гродно открылась выставка достижений здравоохранения.

Доступный формат нашли и для молодого поколения. В расписании учащихся Гродненского медицинского колледжа – «НЕскучная НЕлекция». Неформальное общение о важном: как делать осознанный выбор и чем может обернуться необдуманное решение.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы должны нашим детям рассказывать, как жили мы, к чему мы пришли. Потому что это ребята, рожденные в самостоятельной, спокойной, процветающей Республике Беларусь. Слава богу, что они не видели 1990-х, когда страна оказалась сам на сам со всеми проблемами. Благодаря нашему Президенту, который просто впереди с факелом шел, вытаскивал нашу страну, мы имеем то, что имеем – здоровую, процветающую, независимую страну.

Тему ответственности не только за свою жизнь, но и за будущее страны продолжили в купаловском вузе. «Моя жизнь. Мой путь. Мой Президент». Спикеры проекта – люди, которые внесли значительный вклад в развитие белорусской государственности за последние 30 лет. Открытый разговор в Гродно с Лидией Ермошиной.