На «Марафоне единства» в Гродно прошли встречи предприятий-партнёров

«Одно дело делаем». Коллективы «Гродно Азот» и «Гродноэнерго» – предприятия, которые давно и прочно связаны общими интересами – 17 января объединил «Марафон единства», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Гродно Азот» – флагман химической промышленности Беларуси, один из крупнейших в стране производителей азотных соединений и удобрений. «Гродноэнерго» более 60 лет поставляет этому предприятию электроэнергию и теплоэнергию. Партнеры обсудили совместные успехи и планы на будущее, а после неформальной беседы перед работниками выступили белорусские артисты.

Игорь Ляшенко, генеральный директор предприятия «Гродно Азот»: Наши коллективы трудятся давно плечом к плечу, еще задолго до того, как мы оба стали руководителями. Потому что когда у энергетиков проходит период ремонтов, наши ремонтные предприятия помогают им с ремонтом арматуры и прочего. То же самое и у нас.

Будущие служители большой сцены 17 января получили творческие уроки и исполнение на бис. В Гродненском колледже искусств виртуозы Президентского оркестра провели мастер-класс для юных музыкантов.

Ирина Фидельская, учащаяся Гродненского государственного колледжа искусств:

Это уникальная возможность перенять какой-то опыт, причем опыт, скорее всего, накопленный поколениями, усилиями. Все-таки Президентский оркестр не каждый день играет, а уж тем более ездит по городам. Это просто уникальная возможность.

Марафон любви к Родине продолжает объединять белорусов разных профессий и возрастов. Финал грандиозной акции уже на следующей неделе состоится в Минске.