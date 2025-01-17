На «Марафоне единства» в Гродно открылась выставка достижений здравоохранения

Специальный медицинский автотранспорт, оборудование и лекарственные препараты. Выставка достижений здравоохранения открылась 17 января в Гродно. Она стала частью полюбившегося белорусам «Марафона единства», который на два дня сделал остановку в городе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площадке Гродненского медуниверситета учреждения здравоохранения региона представляют современные технологии и демонстрируют свои возможности. На выставке можно проследить все этапы развития белорусской медицины. Организаторы подготовили также интерактивную часть. Гости могут попробовать себя в роли хирургов. Кроме этого, есть возможность выполнить некоторые исследования: измерить внутриглазное давление и сделать кардиограмму.

Ксения Сорока, студентка Гродненского государственного медицинского университета: Это действительно очень важно, как минимум для обычных граждан, которые могут прийти, увидеть, на каком оборудовании, на каких реанимобилях оказывается им помощь. Как представлена детская служба здравоохранения.

Евгений Онегин, главный врач Детской центральной городской клинической поликлиники Гродно:

На выставке представлены те современные технологии, которые у нас представлены в области. Немало сделано за десятилетия, которые Беларусь развивается. Интересно узнать о новшествах, даже вот стоматология – даже я не знал некоторые моменты, которые тут есть. Уже не говоря про операционные моменты и высокотехнологичные операции.

Напомним, старт республиканской общественно-культурной акции «Марафон единства» 17 сентября 2024 года на торжественном мероприятии ко Дню народного единства дал Президент. И уже в 20 января, проделав большой путь по стране и объединив сердца миллионов белорусов, самый народный проект вернется в столицу.