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На «Марафоне единства» в Гродно открылась выставка достижений здравоохранения

17 января 2025 08:03
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Специальный медицинский автотранспорт, оборудование и лекарственные препараты. Выставка достижений здравоохранения открылась 17 января в Гродно. Она стала частью полюбившегося белорусам «Марафона единства», который на два дня сделал остановку в городе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На «Марафоне единства» в Гродно открылась выставка достижений здравоохранения-2

На площадке Гродненского медуниверситета учреждения здравоохранения региона представляют современные технологии и демонстрируют свои возможности. На выставке можно проследить все этапы развития белорусской медицины. Организаторы подготовили также интерактивную часть. Гости могут попробовать себя в роли хирургов. Кроме этого, есть возможность выполнить некоторые исследования: измерить внутриглазное давление и сделать кардиограмму.

На «Марафоне единства» в Гродно открылась выставка достижений здравоохранения-4

Ксения Сорока, студентка Гродненского государственного медицинского университета:
Это действительно очень важно, как минимум для обычных граждан, которые могут прийти, увидеть, на каком оборудовании, на каких реанимобилях оказывается им помощь. Как представлена детская служба здравоохранения.

На «Марафоне единства» в Гродно открылась выставка достижений здравоохранения-6

Евгений Онегин, главный врач Детской центральной городской клинической поликлиники Гродно:
На выставке представлены те современные технологии, которые у нас представлены в области. Немало сделано за десятилетия, которые Беларусь развивается. Интересно узнать о новшествах, даже вот стоматология – даже я не знал некоторые моменты, которые тут есть. Уже не говоря про операционные моменты и высокотехнологичные операции.

Напомним, старт республиканской общественно-культурной акции «Марафон единства» 17 сентября 2024 года на торжественном мероприятии ко Дню народного единства дал Президент. И уже в 20 января, проделав большой путь по стране и объединив сердца миллионов белорусов, самый народный проект вернется в столицу.

# Праздник в городе # Здравоохранение Беларуси

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