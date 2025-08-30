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Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Китай

30 августа 2025 07:30
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Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Китай. Самолет главы государства вылетел с аэродрома в Болбасово – день накануне визита Александр Лукашенко провел на малой родине. Борт № 1 взял курс на китайский город Тяньцзинь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Китай-2

Там 31 августа и 1 сентября пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества. На заседании Совета глав – государств ШОС Александр Лукашенко озвучит предложения Минска по дальнейшему развитию сотрудничества внутри «шанхайской семьи», а также обозначит ключевые вопросы, требующие усиленного внимания. В числе наиболее важных документов, которые, как ожидается, примут главы государств – Тяньцзиньская декларация и Стратегия развития ШОС на предстоящие 10 лет.

Кроме того планируется рассмотреть ряд других вопросов в сферах безопасности, экономического и гуманитарного сотрудничества, принять соответствующие решения, совместные заявления и подписать межгосударственные соглашения. Президент Беларуси также примет участие в саммите в формате ШОС+. 

По приглашению руководства Китая 3 сентября в Пекине Александр Лукашенко примет участие в торжествах, посвященных 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. Разумеется, дни пребывания Президента Беларуси в Китае будут наполнены переговорами с коллегами. Отдельное внимание планируется уделить вопросам развития белорусско-китайского сотрудничества.

# Международное сотрудничество

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