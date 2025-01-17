Лучших представителей МЧС наградили в Университете гражданской защиты
Прийти на помощь в любое время дня и ночи. Без раздумий ринуться в огонь и воду, чтобы спасти жизнь, даже рискуя собственной.
Настоящих профессионалов своего дела, компетенции которых востребованы далеко за пределами нашей страны, наградили сегодня в Университете гражданской защиты МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По уже сложившейся традиции в преддверии профессионального праздника – Дня спасателя – лучших представителей сферы чествуют в Минске.
2024 год для них выдался непростым: по стране прошелся разрушительный ураган, один из крупных торговых центров был охвачен пожаром. Но благодаря профессионализму и мужеству этих людей, через все испытания удалось пройти с минимальными последствиями.
Впереди не менее ответственный экзамен: день выборов. МЧС готово к любым вызовам. Как и в целом система нацбезопасности, подчеркнул госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Сегодня проведена огромная работа по подготовке и проверке всех участков для голосования. И по линии Министерства внутренних дел, и по линии Министерства по чрезвычайным ситуациям. Все обеспечено всем необходимым, силами и средствами проверено в противопожарном состоянии. Мы готовы к нейтрализации всех рисков и вызовов. И не допустим, чтобы эти риски и вызовы в сфере обеспечения национальной безопасности, безопасности нашего государства переросли в угрозы.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Мы свой профессиональный праздник отмечаем в канун серьезной электоральной кампании. Мы обеспечим безопасность во время проведения выборов Президента Республики Беларусь и решим все задачи, которые касаются Министерства по его предназначению.
В 2024 году сотрудники МЧС спасли более 800 жизней, из них почти 100 – детские. Увы, порой, чтобы исполнить свой служебный долг, приходится платить высочайшую цену. Но эти подвиги не забыты. К памятнику работникам МЧС, погибшим при исполнении, коллеги и семьи героев возложили цветы.