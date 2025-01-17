Лучших представителей МЧС наградили в Университете гражданской защиты

Прийти на помощь в любое время дня и ночи. Без раздумий ринуться в огонь и воду, чтобы спасти жизнь, даже рискуя собственной.

Настоящих профессионалов своего дела, компетенции которых востребованы далеко за пределами нашей страны, наградили сегодня в Университете гражданской защиты МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По уже сложившейся традиции в преддверии профессионального праздника – Дня спасателя – лучших представителей сферы чествуют в Минске.