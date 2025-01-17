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Лучших представителей МЧС наградили в Университете гражданской защиты

17 января 2025 18:21
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Прийти на помощь в любое время дня и ночи. Без раздумий ринуться в огонь и воду, чтобы спасти жизнь, даже рискуя собственной.

Настоящих профессионалов своего дела, компетенции которых востребованы далеко за пределами нашей страны, наградили сегодня в Университете гражданской защиты МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

По уже сложившейся традиции в преддверии профессионального праздника – Дня спасателя – лучших представителей сферы чествуют в Минске.

Лучших представителей МЧС наградили в Университете гражданской защиты-2

2024 год для них выдался непростым: по стране прошелся разрушительный ураган, один из крупных торговых центров был охвачен пожаром. Но благодаря профессионализму и мужеству этих людей, через все испытания удалось пройти с минимальными последствиями. 

Впереди не менее ответственный экзамен: день выборов. МЧС готово к любым вызовам. Как и в целом система нацбезопасности, подчеркнул госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

Лучших представителей МЧС наградили в Университете гражданской защиты-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси: 
Сегодня проведена огромная работа по подготовке и проверке всех участков для голосования. И по линии Министерства внутренних дел, и по линии Министерства по чрезвычайным ситуациям. Все обеспечено всем необходимым, силами и средствами проверено в противопожарном состоянии. Мы готовы к нейтрализации всех рисков и вызовов. И не допустим, чтобы эти риски и вызовы в сфере обеспечения национальной безопасности, безопасности нашего государства переросли в угрозы.

Лучших представителей МЧС наградили в Университете гражданской защиты-6

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Мы свой профессиональный праздник отмечаем в канун серьезной электоральной кампании. Мы обеспечим безопасность во время проведения выборов Президента Республики Беларусь и решим все задачи, которые касаются Министерства по его предназначению.

Лучших представителей МЧС наградили в Университете гражданской защиты-8

В 2024 году сотрудники МЧС спасли более 800 жизней, из них почти 100 – детские. Увы, порой, чтобы исполнить свой служебный долг, приходится платить высочайшую цену. Но эти подвиги не забыты. К памятнику работникам МЧС, погибшим при исполнении, коллеги и семьи героев возложили цветы.

# Вадим Синявский # Александр Вольфович # МЧС Беларуси # Выборы в Беларуси

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