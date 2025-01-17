Дзермант: все предложения Трампа относительно Канады и Гренландии – это новый гитлеризм XXI века

Алексей Дзермант, политолог:

По сути, вот эти все предложения Трампа – это новые аншлюсы, это новый гитлеризм XXI века. Вот, извиняюсь, с какого бодуна он лезет на Канаду? Кто там, как, какое международное право, где это вообще прописано? Они уже лет 100-120 пытаются купить там, выманить Гренландию. Ну, слушайте, а как же ваши законы там эти все? Это же международно признанная территория Королевства Дании. Что вы там пытаетесь делать? А потому что хочется жрать, не хватает вот этого сырья для существования паразитарного, и поэтому мы увидим, безусловно, попытки так или иначе эти территории захватить. И в этом смысле я категорически против каких-то там иллюзий в отношении Америки. Да, наверное, там будут идти переговоры, что-то там где-то временно заморозится, вероятно.

Но вот эту паузу, если она будет, допустим, нужно использовать для усиления вот этой нашей внутренней связанности. Потому что будут попытки… Вот якобы Трамп ушел – Западное полушарие будет им заниматься. Как только они окрепнут, почувствуют достаточную силу, вернутся сюда с двойным напором и будут бить снова нас. Поэтому уверен, останется украинская закладочка, чтобы ее разморозить в нужный момент. Будут на Ближнем Востоке долбать Иран. Будут через китайский Тайвань долбать Китай. Будут через Южную Корею и Японию долбать КНДР. Все это будет. Поэтому, на мой взгляд, важно вот это время, это временные паузы, когда чуть-чуть спадет градус конфронтации, использовать для укрепления союзов наших.