Артём Цуран: в Год благоустройства важно реализовать гражданские инициативы горожан

Модернизировать детские площадки и обновить памятные места. В Год благоустройства важно реализовать гражданские инициативы горожан. Об этом заявил председатель Мингорсовета Артем Цуран на совещании со специалистами, курирующими территориальное общественное самоуправление, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В третьем квартале 2024 года от населения на конкурс было подано около 50 гражданских инициатив. Победителями стали 14 из них. Сейчас стоит задача утвердить планы работы по благоустройству и согласовать их с местными администрациями. Также в преддверии избирательной кампании Артем Цуран призвал актив окружных советов не забывать о взаимодействии с населением.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Еще будет дополнительный способ информирования избирателей путем вывешивания на досках объявлений у подъездов информации об участках для голосования, телефонах участковых комиссий, если кто-то по какой-то причине эти приглашения не получил лично. Поэтому работы много, наши окружные советы эту повестку активно продвигают и у себя на местах.

Советы ТОС были созданы Минским городским Советом депутатов в границах избирательных округов (их в столице 60) – первые заседания прошли в мае 2024 года.