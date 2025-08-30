Рыженков: «шанхайская семья» стала ответом на разрушение механизмов международного сотрудничества

Беларусь видит ШОС как перспективную организацию, объединяющую партнеров-единомышленников, разделяющих общее видение развития мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь не только об обеспечении стабильности и безопасности, но и построения справедливой модели экономического, финансового сотрудничества, развития отношений в гуманитарной и культурной сферах. «Шанхайская семья» стала альтернативой, ответом на разрушение механизмов международного сотрудничества в ОБСЕ, ООН, других объединениях, которые сегодня не работают, отметил министр иностранных дел Беларуси. В отличие от других площадок, которые страны коллективного запада пытаются использовать в своих политических интересах, ШОС позволяет ее участникам действительно решать глобальные и региональные проблемы современности.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Мы все заинтересованы в нормальном развитии, в развитии, основанном на так называемом «шанхайском духе»: уважении друг к другу, уважении мультикультурализма, решении вопросов путем диалога, выдвижении свежих, креативных идей, которые подходят всем, а не навязывании другим своих моделей развития. В этом и есть привлекательность ШОС для Беларуси. Сегодня Китай – лидирующая экономика в мире, явно стремящаяся взять на себя лидерскую роль в решении глобальных проблем в интересах всего человечества. Это не означает, что все в мире должны стать как китайцы или перенимать китайскую модель государственного устройства. Это означает сообщество единой судьбы, которое во всем своем многообразии принадлежит каждой стране, поддерживающей эти идеи, вместе формируя новый порядок: экономический, политический, военный – какой угодно.