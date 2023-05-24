«Высшее образование – это не панацея». И без него можно стать успешным человеком!

Высшее образование. Способствует ли оно получению успешной карьеры? Есть две команды: кто против и кто готов эту идею защищать. В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Высшее образование. Способствует ли оно получению успешной карьеры? Есть две команды: кто против и кто готов эту идею защищать. В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Анастасия Ненашева, старший инспектор Оперативной таможни:
Карьерный успех может быть обусловлен не только хорошим образованием. Здесь важны харизма человека, его личностные качества (целеустремленность, ответственность, тяга к знаниям, которые можно получать не только в высших учебных заведениях). Хорошо, 4 года закончили в вузе, а что дальше? Стоп, они не развиваются. Какой у него будет карьерный успех? Поэтому мое мнение, что для карьерного успеха должно быть не образование, а личностные качества, которые закладываются в семье, которые могут быть даны в среднем учебном заведении. Неважно. Главное для успеха – не высшее образование.
Даниил Храмцов, студент Белорусского государственного университета:
Для успеха важно и высшее образование, и то, что вы перечисляли (личностные качества).
Григорий Азаренок, СТВ:
Разве нет такой проблемы, что человек может быть харизматичным, способным, талантливым, рвется в бой, но в отделе кадров говорят: корочки нет – до свидания.
Анастасия Ненашева:
А строитель не может быть успешным человеком? У него, например, среднее образование. Почему мы меряем карьерный успех только высшим образованием? Человек может быть успешным в своем.
Григорий Азаренок:
Я же сказал, что корочки нет, но хочет работать инженером, например.
Екатерина Фильченко, студент Гомельского государственного медицинского университета:
Это другое. Если специальность предусматривает обязательное высшее образование – безусловно, но для большинства профессий не нужно высшее образование.
Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Высшее образование – это не панацея. Мы не говорим, что без него человек не сможет себя реализовать.
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