«Высшее образование – это не панацея». И без него можно стать успешным человеком!

Высшее образование. Способствует ли оно получению успешной карьеры? Есть две команды: кто против и кто готов эту идею защищать. В проекте « Да!Но... » с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Анастасия Ненашева, старший инспектор Оперативной таможни: Карьерный успех может быть обусловлен не только хорошим образованием. Здесь важны харизма человека, его личностные качества (целеустремленность, ответственность, тяга к знаниям, которые можно получать не только в высших учебных заведениях). Хорошо, 4 года закончили в вузе, а что дальше? Стоп, они не развиваются. Какой у него будет карьерный успех? Поэтому мое мнение, что для карьерного успеха должно быть не образование, а личностные качества, которые закладываются в семье, которые могут быть даны в среднем учебном заведении. Неважно. Главное для успеха – не высшее образование.

Даниил Храмцов, студент Белорусского государственного университета:

Для успеха важно и высшее образование, и то, что вы перечисляли (личностные качества).

Григорий Азаренок, СТВ:

Разве нет такой проблемы, что человек может быть харизматичным, способным, талантливым, рвется в бой, но в отделе кадров говорят: корочки нет – до свидания.

Анастасия Ненашева:

А строитель не может быть успешным человеком? У него, например, среднее образование. Почему мы меряем карьерный успех только высшим образованием? Человек может быть успешным в своем.

Григорий Азаренок:

Я же сказал, что корочки нет, но хочет работать инженером, например.