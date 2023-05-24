Романов прокомментировал заявление Скшипчака о подготовке Польши к перевороту в Беларуси
Польша продолжает распространять дезинформацию. Очередной вброс прозвучал в эфире одного из местных телеканалов. Бывший замминистра национальной оборон Вальдемар Скшипчак заявил, что его страна якобы готовится к вооруженному перевороту в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По его словам, речь идет о военной операции, в которой планируется задействовать предателей, воюющих сейчас на стороне Украины. Сталкиваясь с подобными вбросами западных спецслужб (а в том, что это именно так – сомнений никаких), необходимо понимать: подобные информационные провокации направлены на дестабилизацию ситуации в нашей стране и создание искусственной напряженности в обществе. Тему фейков не обошли стороной во время учредительной конференции «Белой Руси». Председатель политической партии Олег Романов прокомментировал «очередной польский сценарий».
Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:
Здесь есть, наверное, определенная работа западных спецслужб, которые будут оценивать поведение наших граждан, будут смотреть, как такого рода вбросы влияют на активность наших людей. Наверное, это связано еще и с тем, чтобы заставить руководство силовых структур, вооруженных сил определенным образом передислоцировать части, чтобы, опять-таки, породить некоторую неорганизованность, дезорганизованность в деятельности силовых структур. Уверен, что ничего этого не произойдет, ни панических настроений в обществе не вызовет данное заявление.
Сейчас «Белая Русь» продолжает внутрипартийное строительство. Сегодня в Центральном районе столицы создано региональное отделение. Его председателем единогласно избран Андрей Есьман, главный врач 8-й городской клинической стоматологической поликлиники Минска.
Галина Гузовская, представитель Высшего политического совета белорусской партии «Белая Русь»:
Наше отделение будет работать по плану, который утвердит Высший политический совет. Что касается его насыщения, то здесь будут представлены абсолютно разные области. И мы работаем по принятому уставу и принятой программе, где основными вопросами будут и сильная экономика, и сохранение исторической памяти, и, безусловно, социальная сфера: медицина, образование.
Важными задачами партии являются участие в электоральной кампании, политическое просвещение, а также реализация проектов, которые позволят укрепить позиции нашей страны на международной арене.