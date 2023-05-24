Романов прокомментировал заявление Скшипчака о подготовке Польши к перевороту в Беларуси

Польша продолжает распространять дезинформацию. Очередной вброс прозвучал в эфире одного из местных телеканалов. Бывший замминистра национальной оборон Вальдемар Скшипчак заявил, что его страна якобы готовится к вооруженному перевороту в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, речь идет о военной операции, в которой планируется задействовать предателей, воюющих сейчас на стороне Украины. Сталкиваясь с подобными вбросами западных спецслужб (а в том, что это именно так – сомнений никаких), необходимо понимать: подобные информационные провокации направлены на дестабилизацию ситуации в нашей стране и создание искусственной напряженности в обществе. Тему фейков не обошли стороной во время учредительной конференции «Белой Руси». Председатель политической партии Олег Романов прокомментировал «очередной польский сценарий».

Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:

Здесь есть, наверное, определенная работа западных спецслужб, которые будут оценивать поведение наших граждан, будут смотреть, как такого рода вбросы влияют на активность наших людей. Наверное, это связано еще и с тем, чтобы заставить руководство силовых структур, вооруженных сил определенным образом передислоцировать части, чтобы, опять-таки, породить некоторую неорганизованность, дезорганизованность в деятельности силовых структур. Уверен, что ничего этого не произойдет, ни панических настроений в обществе не вызовет данное заявление. Сейчас «Белая Русь» продолжает внутрипартийное строительство. Сегодня в Центральном районе столицы создано региональное отделение. Его председателем единогласно избран Андрей Есьман, главный врач 8-й городской клинической стоматологической поликлиники Минска.