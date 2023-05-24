Ради галочки или реальные знания? Разобрались, нужно ли высшее образование
Высшее образование. Способствует ли оно получению успешной карьеры? Есть две команды: кто против и кто готов эту идею защищать. В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Григорий Азаренок, СТВ:
Проблема назрела. Давно мы знаем, что она обсуждается на уровне главы государства. Переизбыток людей с высшим образованием, которое зачастую является сомнительным в государственных вузах, потом люди не могут найти себе работу. Почему вы считаете, что высшее образование – это все-таки важно?
Анна Лазовская, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Высшее образование, наличие того же диплома благоприятствуют карьере в таких специальностях, как врачи, экономисты, инженеры.
Григорий Азаренок:
Врачи – это особая специальность, но тем не менее проблему мы не снимаем: нам нужно для экономики столько специалистов с высшим образованием?
Анна Лазовская:
Нет, конечно, нам столько не нужно высшего образования.
Григорий Азаренок:
И что делать? Каждая мама хочет, чтобы в высшее сыночек поступил. А экономике столько не нужно.
Анна Лазовская:
Регулировать.
Григорий Азаренок:
Каким образом?
Анна Лазовская:
Поднимать проходные баллы, делать престиж университета.
Даниил Храмцов, студент Белорусского государственного университета:
В первую очередь стоимость обучения. Обратите внимание на западные вузы. Туда тоже достаточно много поступают. Люди, которым нужна корочка, – они поступают на гуманитарные специальности («Теория коммуникации» и так далее), снабжают американскую экономику кредитными деньгами.
Григорий Азаренок:
Американская экономика и построена на воздухе, на бесконечных услугах непонятно чего. У нас реальный сектор.
Даниил Храмцов:
У американцев есть и реальный сектор, здесь не нужно уходить в популизм. Если возвращаться к нашему вопросу – стоимость обучения. Если вылетишь из американского вуза, с хорошей специальности, где большой конкурс на места, то вы потеряете огромное количество денег. Я отучился 4 года, у нас отчисляли и на 1, и на 2, и на 3 курсах, даже были уникумы на 4 курсе, кого отчисляли с платной формы обучения. Подумаешь, невелика потеря.
Григорий Азаренок:
Это не снимает проблему, что люди с дипломом работают не по специальности.
Даниил Храмцов:
Обесценивается образование, товарищи.
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