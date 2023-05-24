Ради галочки или реальные знания? Разобрались, нужно ли высшее образование

Высшее образование. Способствует ли оно получению успешной карьеры? Есть две команды: кто против и кто готов эту идею защищать. В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но». Григорий Азаренок, СТВ:

Проблема назрела. Давно мы знаем, что она обсуждается на уровне главы государства. Переизбыток людей с высшим образованием, которое зачастую является сомнительным в государственных вузах, потом люди не могут найти себе работу. Почему вы считаете, что высшее образование – это все-таки важно?

Анна Лазовская, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Высшее образование, наличие того же диплома благоприятствуют карьере в таких специальностях, как врачи, экономисты, инженеры. Григорий Азаренок:

Врачи – это особая специальность, но тем не менее проблему мы не снимаем: нам нужно для экономики столько специалистов с высшим образованием? Анна Лазовская:

Нет, конечно, нам столько не нужно высшего образования.

Григорий Азаренок:

И что делать? Каждая мама хочет, чтобы в высшее сыночек поступил. А экономике столько не нужно. Анна Лазовская:

Регулировать. Григорий Азаренок:

Каким образом? Анна Лазовская:

Поднимать проходные баллы, делать престиж университета.