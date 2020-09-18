Высокие потолки, свободная планировка, индивидуальный стиль. Как выглядят типовые коттеджи от МАПИД?

Новости Беларуси. Модернизация – это новые серии домов. Современные фасады и высокие потолки, свободная планировка и развитие индивидуального строительства. Типовой коттедж показывают Президенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в 2020 году хотят построить более 1,5 миллионов квадратных метров индивидуального жилья. Особенно коттеджи востребованы в центральном и западных регионах Беларуси. Теперь панельное строительство больше не синоним серого и некомфортного жилья.