Президент Беларуси встретился с губернатором Приморья
Беларусь принимает делегацию Приморского края. Перед началом насыщенной деловой программы гости из России в Минске приняли участие в церемонии памяти. Цветы и венки утром 28 ноября легли к монументу на площади Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2021-м Беларусь и Приморский край увеличили товарооборот почти в два раза. Положительная динамика наблюдается и в этом. Сотрудничество с Дальневосточным регионом России, будучи в апреле во Владивостоке, обсуждал Президент Беларуси с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Тогда был достигнут ряд договоренностей. Ход их выполнения станет одной из тем для обсуждения во время визита в Минск российской делегации.
С площади Победы губернатор Приморья направился прямиком во Дворец Независимости. В Минск за нынешний год – он приехал уже в третий раз. Российская делегация будет находиться с рабочим визитом в нашей стране несколько дней.