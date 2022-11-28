Президент Беларуси встретился с губернатором Приморья

Беларусь принимает делегацию Приморского края. Перед началом насыщенной деловой программы гости из России в Минске приняли участие в церемонии памяти. Цветы и венки утром 28 ноября легли к монументу на площади Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2021-м Беларусь и Приморский край увеличили товарооборот почти в два раза. Положительная динамика наблюдается и в этом. Сотрудничество с Дальневосточным регионом России, будучи в апреле во Владивостоке, обсуждал Президент Беларуси с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Тогда был достигнут ряд договоренностей. Ход их выполнения станет одной из тем для обсуждения во время визита в Минск российской делегации.