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Президент Беларуси встретился с губернатором Приморья

28 ноября 2022 08:11
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Беларусь принимает делегацию Приморского края. Перед началом насыщенной деловой программы гости из России в Минске приняли участие в церемонии памяти. Цветы и венки утром 28 ноября легли к монументу на площади Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси встретился с губернатором Приморья-1

В 2021-м Беларусь и Приморский край увеличили товарооборот почти в два раза. Положительная динамика наблюдается и в этом. Сотрудничество с Дальневосточным регионом России, будучи в апреле во Владивостоке, обсуждал Президент Беларуси с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Тогда был достигнут ряд договоренностей. Ход их выполнения станет одной из тем для обсуждения во время визита в Минск российской делегации.

Президент Беларуси встретился с губернатором Приморья-4

С площади Победы губернатор Приморья направился прямиком во Дворец Независимости. В Минск за нынешний год – он приехал уже в третий раз. Российская делегация будет находиться с рабочим визитом в нашей стране несколько дней.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Олег Кожемяко # Фотофакт

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