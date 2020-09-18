Александру Лукашенко подарили сертификат на двушку, и вот что он ответил

Новости Беларуси. Президент Беларуси 18 сентября посетил МАПИД и рассмотрел самые острые вопросы строительной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это крупнейшая организация страны, которая за свою историю обеспечила квадратными метрами почти 75 % белорусов, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Требование главы государства – разгрузить столицу и активнее застраивать города-спутники Минска.

С таких панелей легко можно собрать и гостиницу, и детский садик. Здесь освоили производство своих дверей и окон. Окно в Европу – это сертификаты: они, как и заказы в еврозоне, у МАПИДа уже есть. Но главное конечно – жилье для белорусов.

Президент Беларуси: стройорганизации с собственной производственной базой должны строить жильё в первую очередь