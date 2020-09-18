Заместитель генпрокурора ответил на ряд острых вопросов от студентов БГУ

Новости Беларуси. В формате открытого диалога о проблемах, которые волнуют молодежь. В БГУ со студентами разных факультетов встретился заместитель генерального прокурора страны Александр Лашин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О встрече попросил студенческий актив. Молодые люди задали ряд острых вопросов по общественно-политической ситуации в стране. Речь шла как о законодательстве о массовых мероприятиях, так и о правомерности применения силы и спецсредств, порядка обжалования действий и процессуальных решений.

Александр Лашин разъяснил некоторые нюансы законодательства и сообщил о работе по ревизии отдельных правовых актов, при этом обратив внимание собеседников: зачастую информацию в сети подают недостоверно. Делается это с целью манипуляции сознанием людей, особенно молодежи.

Кирилл Стояков, студент юридического факультета БГУ:

Если говорить о формате сегодняшнего мероприятия, конечно же, я им удовлетворен, потому что именно наша позиция и университета, и факультета исходит из того, что в решении любых вопросов, неважно, какого они рода, всегда помогает именно только диалог. То есть стороны должны садиться за стол переговоров и, отбрасывая эмоции, действуя только в рамках законодательства, искать консенсус по тем или иным вопросам.

Александр Лашин, заместитель генерального прокурора Беларуси:

В целом впечатление очень приятное от аудитории. Мы видим абсолютно молодых людей, пытливых, интересных, небезразличных к судьбе нашей страны. Может быть, то, что мы им сказали о необходимости анализировать, больше думать, они учтут в своей дальнейшей деятельности, думаю. А вообще, их основной посыл – это то, чтобы в стране было лучше. Они думают, как сделать нашу жизнь более интересной. Они небезразличны.