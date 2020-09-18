«Сад памяти» заложили в Минском районе. Он посвящён 75-летию Победы

Новости Беларуси. В деревне Кирши Минского района заложили «Сад памяти». Это символическая акция, посвященная 75-летию Великой Победы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мероприятие началось с минуты молчания – как дань уважения. В честь подвига народа Молодежный совет Минского областного объединения профсоюзов вместе с российскими гостями высадили 40 туй около памятника погибшим воинам.

Свой вклад в общее дело внесли и школьники. Они также посадили деревья, выразив свое уважение к прошлому.

Анатолий Шеймович, главный специалист Минской областной организации Белхимпрофсоюза:

Эмоции на самом деле переполняют, потому что даже мой дедушка тоже ветераном войны был, прошел всю войну от и до. Полностью прошел войну, был капитаном.

Испытываю чувство гордости, что я отдаю такую дань, и это дерево будет расти вместе с моей памятью.