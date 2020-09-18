«Сад памяти» заложили в Минском районе. Он посвящён 75-летию Победы

Новости Беларуси. В деревне Кирши Минского района заложили «Сад памяти». Это символическая акция, посвященная 75-летию Великой Победы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В деревне Кирши Минского района заложили «Сад памяти». Это символическая акция, посвященная 75-летию Великой Победы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Мероприятие началось с минуты молчания – как дань уважения. В честь подвига народа Молодежный совет Минского областного объединения профсоюзов вместе с российскими гостями высадили 40 туй около памятника погибшим воинам.
Свой вклад в общее дело внесли и школьники. Они также посадили деревья, выразив свое уважение к прошлому.
Анатолий Шеймович, главный специалист Минской областной организации Белхимпрофсоюза:
Эмоции на самом деле переполняют, потому что даже мой дедушка тоже ветераном войны был, прошел всю войну от и до. Полностью прошел войну, был капитаном.
Испытываю чувство гордости, что я отдаю такую дань, и это дерево будет расти вместе с моей памятью.
Александр Дичковский, главный специалист Минской городской организации Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов:
Каждый будет горд за посаженое деревце. Мы запоминали дорогу, смотрели, каким маршрутом мы едем, чтобы в будущем вернуться и посмотреть, конечно, на свою работу.
Виктор Малиновский, председатель Минского областного объединения профсоюзов:
У нас везде есть советы молодежи, у нас закреплены все наши захоронения и воинские памятники за нашими структурами, за структурами именно органов власти.
Аккуратно, чистенько, порядок – мы очень благодарны нашим людям, нашим активистам.
Кстати, акция «Сад памяти» имеет международный статус. В ней участвуют представители разных стран. И уже высажено около 2 миллионов деревьев. Планируется, что до конца 2020 года аллеи появятся еще в нескольких населенных пунктах Минской области.