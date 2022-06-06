Вырос ли в Беларуси спрос на специалистов в сфере сельского хозяйства? Отвечает проректор БГАТУ

Новости Беларуси. Как формируется продовольственная подушка безопасности? Грозит ли стране санкционная диета? Стоимость агропродукции – каких цен ждать? Эксперты оценят возможности агропромышленного комплекса Беларуси в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
В связи с этой паникой, что миру грозит голод, спрос на продовольствие вырос. А вырос ли спрос на специалистов в сфере сельского хозяйства? Вы в этом году планируете увеличивать набор?
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы говорим о наукоемкости – это учитывается ли?
Владимир Синельников, проректор Белорусского государственного аграрного технического университета:
Вы знаете, специалисты-выпускники нашего университета всегда были востребованы. Они получают инновационное образование, практикоориентированное образование. Помимо этого, они спокойно могут работать на рабочих профессиях. Поэтому спрос был всегда. Конечно, в настоящее время спрос, я думаю, будет еще более высок.
Кирилл Казаков:
А вот разница есть между, например, абитуриентами пятилетней давности и нынешними?
Владимир Синельников:
Наверное, каждый год набор студентов немножко отличается друг от друга. Есть своя специфика, есть свои подходы. Но надо сказать, что наш абитуриент отличается большим трудолюбием, желанием получить как можно больше знаний. И, наверное, в этом плане по окончанию университета они становятся хорошими специалистами.
Кирилл Казаков:
А вот развейте миф о том, что если в сельское хозяйство, то это чаще всего ребята из районных центров, деревень. Неужели нет минчан или жителей областных центров, которые хотят пойти в агрономы, в селекционеры? Да в руководители предприятий.
Владимир Синельников:
Наверное, мы больше будем говорить про инженерное образование аграрное. Действительно, у нас среди абитуриентов подавляющее число наших будущих студентов – это выходцы из сельских населенных пунктов, из малых городов. Хотя встречаются и ребята, которые поступают к нам из минских школ, областных центров. Ведь, получив наше образование, будущий специалист может работать не только в агропромышленном комплексе, он может работать и на промышленном предприятии. Он может работать и в любой другой сфере, где требуется соответствующие специальности.
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