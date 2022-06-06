Вырос ли в Беларуси спрос на специалистов в сфере сельского хозяйства? Отвечает проректор БГАТУ

Новости Беларуси. Как формируется продовольственная подушка безопасности? Грозит ли стране санкционная диета? Стоимость агропродукции – каких цен ждать? Эксперты оценят возможности агропромышленного комплекса Беларуси в ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

В связи с этой паникой, что миру грозит голод, спрос на продовольствие вырос. А вырос ли спрос на специалистов в сфере сельского хозяйства? Вы в этом году планируете увеличивать набор?

Кирилл Казаков, СТВ:

Мы говорим о наукоемкости – это учитывается ли?

Владимир Синельников, проректор Белорусского государственного аграрного технического университета:

Вы знаете, специалисты-выпускники нашего университета всегда были востребованы. Они получают инновационное образование, практикоориентированное образование. Помимо этого, они спокойно могут работать на рабочих профессиях. Поэтому спрос был всегда. Конечно, в настоящее время спрос, я думаю, будет еще более высок.

Кирилл Казаков:

А вот разница есть между, например, абитуриентами пятилетней давности и нынешними?