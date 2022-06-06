Солдатская каша и мирные звуки выстрелов. В «Карасино» восстановили стоянку пинского штаба

Новости Беларуси. Экзамен памяти, или каково это – на день погрузиться в партизанский быт? В Ивановском районе с исторической достоверностью восстановили стоянку пинского штаба, который располагался в лесах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего порядка 15 локаций: от бытовых, где партизаны жили, до военизированных. В этот уик-энд гостями мемориального комплекса «Карасино» стали сотни семей с детьми. Познакомилась с партизанским бытом и Кристина Протосовицкая.

Самый юг Беларуси – в труднодоступных лесах и вдали от людских глаз, всего в считаные километрах от современной украинской границы. Штаб бригады партизан возле деревни Мохро – это почти две сотни несломленных. Всего в здешних лесах партизанили шесть отрядов, а это свыше тысячи человек. Еще в 1942 году местные захватили первый вражеский поезд. А позже в их власти оказалась дорога Брест-Иваново-Лунинец – фронт более 40 километров. Началась большая история белорусского народного сопротивления времен Великой Отечественной войны.

Иван Кунаховец, председатель Мохровского сельсовета:

Исторически боевой путь Пинской партизанской бригады ещё мало освещен. Почему? Когда я изучал списки боевых потерь бригады – 80 % боевых потерь, которые отряды понесли, ­в боях с бандеровцами. И, наверное, поэтому во времена Советского Союза не было большой освещенности в этой теме.

Каждый факт подтверждают документы из Национального архива Беларуси. Впрочем, в этой истории еще много белых пятен. Поисковые работы на месте стоянки продолжаются. Месяц назад удалось установить ранее неизвестное место захоронения шести партизан, которые погибли в боях с бандеровцами. Кроме того, в этом штабе готовили отряды для засылки партизан под Варшаву.

Дмитрий Марков, начальник штаба военно-исторического клуба «Западный рубеж»:

В большинстве случаев реконструкторы могут интуитивно понимать, что делать, но, как правило, все реконструкции привязаны к действительным событиям с озвучиванием действительных фамилий, званий и событий, которые были в этих местах.

Дарья Горох, ученица Ивановской средней школы № 4:

Побуждает не забывать, узнавать что-то новое. Тем более участвовать – это незабываемые эмоции. Это очень интересно, побывать в такой атмосфере. Идея восстановить штаб Пинской партизанской бригады появилась у местных школьников еще в 2012-м, а в 2021 году благодаря поддержке районных властей удалось завершить реконструкцию почти трех десятков локаций. Здесь не встретишь новоделов – каждое строение на своем историческом месте.

Михаил Кунаховец, учитель Мохровской средней школы:

Мы сейчас находимся в жилой землянке. Жилая землянка строилась в то время на 5-6 человек. Представляла собой лежаки, где находились сенники, набитые сеном, здесь спали. В центре землянки находился стол, где они обедали. Легендарные мелодии, как бы ни было сложно, в партизанских отрядах всегда находилась минутка для душевных посиделок у костра – иначе выжить было бы просто невозможно. В день памяти все будто бы заново оживает. Солдатская каша, эпизоды боев партизан, привал у костра. Только звуки выстрелов – мирные.

Интересно ребенку, очень интересно. И мы стараемся объяснить, что это война, что это было, что тут погибло много наших дедушек, бабушек.