Вырезанные фразы из контекста и «что не так в видео КГБ». Как в БСЖ реагируют на такую журналистику?

Новости Беларуси. Почему работу журналистов сейчас рассматривают под мощной лупой? Как ориентироваться в информационном потоке и что нужно знать о работе журналиста? Об этом эксперты развернули жаркую дискуссию в ток-шоу «По существу». Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Давайте вспомним, наполним жизнью термин «Желтых слив» – медиатвари. Просто напомним нашим зрителям несколько историй. Первая – две журналистки […] заранее идут на этаж «плошчы перамен» на Червякова, когда еще даже анонса не было, что марш туда пойдет. Заранее установили там аппаратуру, вели стрим и говорили, что «нам тут патрэбна падмога і людзі, перакрываюць дарогу» и так далее. Это координация беспорядков. Это медиатвари. За неделю до этого врач еще лечит человека, старается его спасти, ему звонит журналистка. Почему так быстро у нее оказалась информация? Как умрет, сразу нам, да? И она за это отсидела полгода. А как это еще понимать? Вот это медиатвари. И давайте вспомним истории с Игорем Туром, со мной. Что не так в видео КГБ? Они как бы просто задают вопрос, и все. А змагар же тупой, он читать не будет.

Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:

Они постоянно пытаются играть на том, что, допустим, показывают видео силовиков и комментарий «Вы знаете, что делать». Может, если разбираться по нормам русского языка, никакого нарушения нет. Но контекст все прекрасно понимают. Поэтому люди, которые так пишут, должны отвечать в том числе за контекст. Алена Сырова, СТВ:

Точно так же, как они вплетают официальные комментарии. Видны определенные манипуляции. Григорий Азаренок:

Да. И нас всегда выставляют дурачками. Недавно была история с моим выступлением в «Тайных пружинах политики 2.0» по истории с Можейко из России. Взяли, отрезали три-четыре фразы, их склеили из разных частей программы, контекст полностью потерялся, и они вбросили это в медиаполе России. Там: «вот, давайте, Азаренок с Соловьевым, ругайтесь, из Беларуси наезд на Кремль» и так далее. Это же они политику делают, и это попадает на паблики-миллионники. Что Азарёнок обсудил с Соловьёвым? Читайте здесь. Алена Сырова:

Гриша, не переживай. Вадим Гигин сказал, что тебя зато уже все знают в России. Григорий Азаренок:

Мы пообщались в субботу с Владимиром Рудольфовичем, все выяснили. Все нормально. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Какова позиция Белорусского союза журналистов на эту извращенную журналистику, с этой фразой «что не так в видео КГБ»? Все понимают, что это провокационный заголовок. Есть ваша какая-то позиция?