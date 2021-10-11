Вырезанные фразы из контекста и «что не так в видео КГБ». Как в БСЖ реагируют на такую журналистику?
Новости Беларуси. Почему работу журналистов сейчас рассматривают под мощной лупой? Как ориентироваться в информационном потоке и что нужно знать о работе журналиста? Об этом эксперты развернули жаркую дискуссию в ток-шоу «По существу».
Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Давайте вспомним, наполним жизнью термин «Желтых слив» – медиатвари. Просто напомним нашим зрителям несколько историй. Первая – две журналистки […] заранее идут на этаж «плошчы перамен» на Червякова, когда еще даже анонса не было, что марш туда пойдет. Заранее установили там аппаратуру, вели стрим и говорили, что «нам тут патрэбна падмога і людзі, перакрываюць дарогу» и так далее. Это координация беспорядков. Это медиатвари. За неделю до этого врач еще лечит человека, старается его спасти, ему звонит журналистка. Почему так быстро у нее оказалась информация? Как умрет, сразу нам, да? И она за это отсидела полгода. А как это еще понимать? Вот это медиатвари. И давайте вспомним истории с Игорем Туром, со мной. Что не так в видео КГБ? Они как бы просто задают вопрос, и все. А змагар же тупой, он читать не будет.
Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Они постоянно пытаются играть на том, что, допустим, показывают видео силовиков и комментарий «Вы знаете, что делать». Может, если разбираться по нормам русского языка, никакого нарушения нет. Но контекст все прекрасно понимают. Поэтому люди, которые так пишут, должны отвечать в том числе за контекст.
Алена Сырова, СТВ:
Точно так же, как они вплетают официальные комментарии. Видны определенные манипуляции.
Григорий Азаренок:
Да. И нас всегда выставляют дурачками. Недавно была история с моим выступлением в «Тайных пружинах политики 2.0» по истории с Можейко из России. Взяли, отрезали три-четыре фразы, их склеили из разных частей программы, контекст полностью потерялся, и они вбросили это в медиаполе России. Там: «вот, давайте, Азаренок с Соловьевым, ругайтесь, из Беларуси наезд на Кремль» и так далее. Это же они политику делают, и это попадает на паблики-миллионники.
Что Азарёнок обсудил с Соловьёвым? Читайте здесь.
Алена Сырова:
Гриша, не переживай. Вадим Гигин сказал, что тебя зато уже все знают в России.
Григорий Азаренок:
Мы пообщались в субботу с Владимиром Рудольфовичем, все выяснили. Все нормально.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Какова позиция Белорусского союза журналистов на эту извращенную журналистику, с этой фразой «что не так в видео КГБ»? Все понимают, что это провокационный заголовок. Есть ваша какая-то позиция?
Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:
Есть позиция и союза журналистов, и Комитета по этике союза журналистов. Там, где журналистика перестает быть таковой и становится политическим активизмом, мы указываем, что это уже не журналистика. Это политический активизм. К нему применимы нормы и этики в целом белорусского общества, и нормы административного и уголовного законодательств. Извольте отвечать.
Кирилл Казаков:
Корреспонденты «Свободы», TUT.BY, […].
Андрей Кривошеев:
Если такие корреспонденты, иностранные агенты начинают жаловаться, допустим, на Григория Азаренка, Игоря Тура, кого бы то ни было, мы призываем к простой вещи – начните с себя, осудите публично. Deutsche Welle выходит, публично осуждает покушение на Григория Азаренка. Дальше мы принимаем ваше обращение к сведению и начинаем по нему работать.
Григорий Азаренок:
В 2020 году были выложены данные Андрея Николаевича Муковозчика. Все эти СМИ их так или иначе показали. Они рассказали на Telegram-канале таком-то, выложили данные. Это же наводка.
Андрей Кривошеев:
Григорий, помнишь, мы общались с высоким представителем ОБСЕ по свободе СМИ и слова?
Григорий Азаренок:
Она сидела, кивала.
Андрей Кривошеев:
Она сидела, два часа кивала. После этого Григорий рассказал свою историю. Девушки, члены союза журналистов, которых дотравили до сердечных приступов, инфарктов и нервных срывов, рассказали свои истории. Она выслушала все. Потом выходит заметка – четыре строчки о том, что она сожалеет, что в Беларуси не соблюдаются права журналистов.
Алена Сырова:
Это такая же история, как с CNN. Изначально договоренность о версии без цензуры, а по факту семь минут.
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