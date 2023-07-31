«Вырасту и буду председателем колхоза». Женщина осуществила детскую мечту и стала руководителем хозяйства
Новости Беларуси. В стране намолотили более 2 миллионов тонн зерновых с учетом рапса. Уже убрано 22 % площадей зерновых и 78 % маслосемян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самые высокие темпы уборки в Брестской области, где позади уже треть площадей. Западные регионы приковывают внимание и главы государства. Как и обещал, 30 июля Александр Лукашенко проинспектировал ход уборочной с воздуха в Минской, Гродненской и Брестской областях. К слову, в этом юго-западном регионе страны самые высокие темпы – уже убрано свыше трети площадей. Так, в одном из хозяйств Жабинковского района жатва под контролем руководителя-женщины, для которой эта уборочная в новом статусе первая.
Кристина Протосовицкая о жесткой руке и волевом характере.
Анна Плытник, директор сельхозпредприятия «Рогознянский»:
Вырасту и буду председателем колхоза. И, наверное, эти слова сбылись. И когда стала руководителем, мама с папой: помнишь, ты говорила? Говорю, да, помню. Ну вот, все сбывается.
Один из самых опытных и авторитетных агрономов – вот уже два месяца Анна Плытник руководит хозяйством «Рогознянский». В сельском хозяйстве два десятка лет, 10 из которых в ответе за поля. Теперь и за весь коллектив. Говорят, коней на переправе не меняют. Но это, кажется, не тот случай. Хоть урожай и закладывается еще с посевной, жатва 2023 года под контролем. Отдельные моменты подсказывает отец – механизатор с более чем полувековым стажем.
Анна Плытник:
Тяжело, наверное, особенно инженерной службе, мужчинам, что женщина-руководитель разбирается в технике и во всем. Тяжело им было под меня подстроиться. Но за два месяца мы сработались.
В хозяйстве «Рогознянский» Жабинковского района в полях все экипажи комбайнов. Уборку здесь начали одними из первых – еще 3 июля. Аграриям приходится маневрировать между погожими днями, а иногда и даже часами, чтобы пройти максимум площадей до дождя.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Именно так выглядит симфония в исполнении полевого оркестра. Пока комбайны убирают озимую рожь, пресс-подборщики формируют тюки с соломой. Ведь это второй урожай, не менее важный для хозяйства.
Под жатву в хозяйстве – более полутора тысяч гектаров. Ежедневно оставляют позади 5-6 % площадей. Сегодня механизатор Александр Мисиюк отвечает за солому, а ведь весь урожай дело его рук. Этот человек – главный по посевной.
Александр Мисиюк, механизатор сельхозпредприятия «Рогознянский»:
Ячмень, пшеница, рапс, рожь, гречка – все сеяли. Солому убираем, прессуем, корм, подстил. Поля освобождаем.
Агрономический год имеет другие границы – от августа до августа. Будущий урожай уже сейчас формируют. Новый руководитель подбирает команду, которой важен результат. А пока ежедневно Анна Плытник проезжает по 200 километров, чтобы максимум был и сегодня.
Белорусский аграрий об уборочной: «К сожалению, производство под открытым небом – особенность сельского хозяйства». Читайте здесь.
Свыше 1 400 комбайнов в полях Брестской области. На юге региона уже перешагнули экватор уборочной. В целом эта неделя для западных областей станет отчетной. Как и анонсировал Президент на встрече с вице-премьером Леонидом Зайцем, в воскресенье он лично на вертолете проверил ход уборки урожая в Минской, Гродненской и Брестской областях. То, что Александр Лукашенко в выходные – в самый горячий период – инспектирует работу аграриев, уже традиция. А вот итоги такой детальной инспекции с воздуха услышат лично руководители на местах.