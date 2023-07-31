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Белорусский аграрий об уборочной: «К сожалению, производство под открытым небом – особенность сельского хозяйства»

31 июля 2023 13:54
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Новости Беларуси. Свыше 22 % площадей с зерновыми и зернобобовыми убрано в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На утро 31 июля с учетом рапса в республиканском каравае было уже более 2 миллионов тонн зерна. Урожайность на уровне – с гектара собирают почти 36 центнеров. По словам экспертов, показатели продуктивности зернового поля в сравнении с рекордным 2022-м ниже всего на 10 %.

Белорусский аграрий об уборочной: «К сожалению, производство под открытым небом – особенность сельского хозяйства»-1

Самые высокие темпы уборки в Брестской области, где позади уже треть площадей с зерновыми. В хозяйстве «Рогознянский» Жабинковского района в полях все экипажи комбайнов. К жатве здесь приступили одними из первых – еще 3 июля. Хотя погода не всегда благоприятствует, аграрии нацелены на результат: работают буквально наперегонки с дождем, чтобы пройти максимум площадей и снять хлебный колос.

В хозяйстве в мае обновился руководитель. Уборочная в руках женщины-директора Анны Плытник, еще до недавнего времени одного из самых опытных и авторитетных агрономов района.

Белорусский аграрий об уборочной: «К сожалению, производство под открытым небом – особенность сельского хозяйства»-4

Анна Плытник, директор сельхозпредприятия «Рогознянский»:
К сожалению, производство под открытым небом это и есть особенность сельского хозяйства. Руки не подставишь и погоду не закажешь. Уже что есть, то есть. Если зерновые подгорели, то кукуруза на силос и на зерно очень хорошо себя чувствует. И мы надеемся, что недобор урожая компенсируем кукурузой на зерно. Вся техника исправная, если необходим ремонт, выезжает бригада на поле, ремонтируем.

В день в хозяйстве убирают 5-6 % площадей. При таком темпе завершить жатву смогут в 15-дневный срок. На юге Брестской области уборочная уже пересекла 50%-ный рубеж.

# Уборочная кампания # общество # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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