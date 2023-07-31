Новости Беларуси. Свыше 22 % площадей с зерновыми и зернобобовыми убрано в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На утро 31 июля с учетом рапса в республиканском каравае было уже более 2 миллионов тонн зерна. Урожайность на уровне – с гектара собирают почти 36 центнеров. По словам экспертов, показатели продуктивности зернового поля в сравнении с рекордным 2022-м ниже всего на 10 %.

Самые высокие темпы уборки в Брестской области, где позади уже треть площадей с зерновыми. В хозяйстве «Рогознянский» Жабинковского района в полях все экипажи комбайнов. К жатве здесь приступили одними из первых – еще 3 июля. Хотя погода не всегда благоприятствует, аграрии нацелены на результат: работают буквально наперегонки с дождем, чтобы пройти максимум площадей и снять хлебный колос. В хозяйстве в мае обновился руководитель. Уборочная в руках женщины-директора Анны Плытник, еще до недавнего времени одного из самых опытных и авторитетных агрономов района.