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Александр Лукашенко на вертолёте проинспектировал ход уборочной в Беларуси

30 июля 2023 16:50
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Новости Беларуси. Воскресный день, 30 июля, Александр Лукашенко провел в вертолете. Он мониторил ход уборки урожая в Минской, Гродненской и Брестской областях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко на вертолёте проинспектировал ход уборочной в Беларуси-1

Предстоящая неделя, как и обещал Президент, будет посвящена сельхозвопросам. Александр Лукашенко анонсировал, что отправится на запад Беларуси.

Александр Лукашенко на вертолёте проинспектировал ход уборочной в Беларуси-4

Александр Лукашенко на вертолёте проинспектировал ход уборочной в Беларуси-6

Президент об этом говорил на встрече с вице-премьером. Ну а то, что Александр Лукашенко в выходные в самый горячий период инспектирует работу аграриев, это уже традиция. В апреле во время посевной Президент также совершал облет полей западного региона.

# Уборочная кампания # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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