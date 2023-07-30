Александр Лукашенко на вертолёте проинспектировал ход уборочной в Беларуси

Новости Беларуси. Воскресный день, 30 июля, Александр Лукашенко провел в вертолете. Он мониторил ход уборки урожая в Минской, Гродненской и Брестской областях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Президент об этом говорил на встрече с вице-премьером. Ну а то, что Александр Лукашенко в выходные в самый горячий период инспектирует работу аграриев, это уже традиция. В апреле во время посевной Президент также совершал облет полей западного региона.