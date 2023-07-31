Лукашенко подписал Указ, определяющий обстоятельства возмещения господдержки на строительство жилья

Новости Беларуси. Кому из белорусов и при каких обстоятельствах придется возместить господдержку на строительство жилья? Глава государства подписал Указ, в котором определены данные случаи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военным, гражданским служащим и сотрудникам госорганов, состоящим на учете как нуждающиеся, материальная поддержка будет предоставляться только при условии, что в последующие 10 лет они не сменят место работы. В случае увольнения по собственному желанию придется возместить государству оказанную финансовую помощь. Как и при увольнении по дискредитирующим обстоятельствах. Также документом определен перечень граждан, которые освобождаются от возврата средств. Речь о многодетных и семьях, воспитывающих детей-инвалидов, пенсионерах, гражданах, уволенных по состоянию здоровья.