Лукашенко подписал Указ по автострахованию в условиях выхода Беларуси из системы «Зелёная карта»

Новости Беларуси. Указ подписал сегодня, 31 июля, Александр Лукашенко. Он регулирует вопросы страхования автомобилей в условиях выхода Беларуси из системы «Зеленая карта», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ».

Согласно документу, в случае выезда за рубеж с белорусских автовладельцев снимается обязанность предъявления страхового сертификата по договору выше указанной системы. Бюро по транспортному страхованию предоставлены полномочия на участие от имени Беларуси в международных системах страхования, а также на заключение соглашений о сотрудничестве в области обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.