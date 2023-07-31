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Лукашенко подписал Указ по автострахованию в условиях выхода Беларуси из системы «Зелёная карта»

31 июля 2023 16:55
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Новости Беларуси. Указ подписал сегодня, 31 июля, Александр Лукашенко. Он регулирует вопросы страхования автомобилей в условиях выхода Беларуси из системы «Зеленая карта», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ».

Лукашенко подписал Указ по автострахованию в условиях выхода Беларуси из системы «Зелёная карта»-1

Согласно документу, в случае выезда за рубеж с белорусских автовладельцев снимается обязанность предъявления страхового сертификата по договору выше указанной системы. Бюро по транспортному страхованию предоставлены полномочия на участие от имени Беларуси в международных системах страхования, а также на заключение соглашений о сотрудничестве в области обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

# Страхование # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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